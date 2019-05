Un célèbre escroc britannique tente d'enfumer les librairies américaines

Natalie Maynor, CC BY 2.0

Le canular avait connu un retentissement spectaculaire, confirmant le talent de l’intéressé pour les arnaques et les fakes. Dans cette opération, il avait expliqué que sa carrière avait débuté en rédigeant de fausses critiques pour des restos, en étant payé.Dans cette vidéo, il détaille l’ensemble de son fonctionnement, et comment cette fameuse cabane de jardin avait eu tant de succès.Or, selon Shelf Awareness , le bonhomme vient de récidiver : des libraires américains font en effet état de ce que Butler tente une nouvelle campagne d’intox. Elle tourne autour de son livre, sorti en avril dernier, How to Bullsh*t Your Way to #1: An Unorthodox Guide to 21st Century Success.Sans trop de surprise, ce bouquin raconte son exploit, mais plus encore, comme il est parvenu à incarner le designer Georgio Peviani, lors de la Fashion Week parisienne.Les libraires expliquent en effet que des commandes frauduleuses du livre sont actuellement expédiées, y compris à des adresses inexistantes. De fait, il serait en train d’acheter des exemplaires de son propre livre, pour lui donner un coup de boost totalement artificiel. Ce genre d’achat en masse peut en effet permettre d’apparaître dans les classements des meilleures ventes – Donald Trump avait lui-même opéré de la sorte avec The Art of the Deal, en achetant des milliers de volumes.À suivre.