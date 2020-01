Un chantier colossal, mais où est le rapport de Bruno Racine ?

Pendant ce temps à Vera Cruz...

Ce rapport est le résultat très attendu d’une ambitieuse mission sur l’acte de création, la mission « Bruno Racine ». Pré-annoncée au Festival BD d’Angoulême 2019, puis dévoilée à Livre Paris 2020, cette initiative du ministre est supposée apporter une réponse inédite aux multiples problématiques auxquelles les artistes-auteurs sont confrontés aujourd’hui. Un chantier considérable très attendu.Le rapport devait être remis mi-novembre. Une date logique quand on connait l’extrême urgence de la crise économique et sociale de la population professionnelle des créateurs. Mais le Graal se fait attendre. Le ministre a simplement annoncé que Bruno Racine et ses équipes avaient bien remis leurs travaux.Pourquoi donc tant de délai en pleine crise sociale, encore endurcie avec les nombreux dysfonctionnements URSSAF ? Incompréhension du côté des auteurs, qui se réjouissaient à la perspective qu’enfin, leur situation soit prise en main politiquement.« Nous avons été auditionnés par la mission, révèle un auteur engagé dans une association, et nous avons senti beaucoup d’écoute et d’ouverture d’esprit. C’est rassurant aussi de voir des équipes qui ne sont pas au sein du Ministère, mais qui viennent constater la situation de l’extérieur. C’est une façon de mettre de l’objectivité dans tout ça. Je ne comprends pas que les résultats ne soient toujours pas publics. Est-ce que la vérité dérangerait du monde ? »La mission aurait en effet auditionné les organisations professionnelles d’auteurs, avec un groupe d’experts indépendants. Une écoute attendue depuis des décennies d’ignorance des pouvoirs publics. À en voir la liste sans fin des problèmes dénoncés par les auteurs, on ne doute pas de l’ampleur des travaux à engager.« Les études, les rapports, c’est important pour dresser des constats reconnus, témoigne une illustratrice. Mais ça ne suffit pas. On en a marre qu’on nous dise que ça va mal. Maintenant, on sait tout ça. La question c’est : qu’est-ce que va faire l’État ? On a tous compris que nos problèmes étaient collectifs. Que c’est un système qui déraille ! On nous dit que ce rapport-là ne sera pas comme les autres. »Et de poursuivre : « L’ambition est d’apporter des réponses concrètes. Réponses concrètes, ça veut dire projets de loi, ça veut dire changements, enfin ! Si le rapport est à la hauteur des espoirs, c’est inquiétant qu’il soit retenu . »On l’aura compris, la colère qui a explosé depuis la transition chaotique AGESSA-MDA-URSSAF confirme les craintes de longue date exprimées par les organisations professionnelles d’auteurs.Les exemples ne manquent pas : la grande manifestation Plume pas mon auteur ! au salon jeunesse de Montreuil, #Payetonauteur face à Livre Paris, l’enterrement du livre de demain sous les fenêtres du ministère... Des signaux d’alerte à n’en plus finir pour dénoncer précarité économique et réformes sans concertations.Le regain d’espoir soufflé par le ministre de la Culture début 2019 semble s’éteindre. « Les gouvernements se succèdent depuis des dizaines d’années, clame un auteur BD, et personne ne fait rien ! Peu importe les bords politiques, hein ! Rappelons que c’est sous Hollande qu’on a eu l’explosion des cotisations RAAP, qui a fait un carnage dans nos métiers. On avait l’impression qu’enfin, dans les discours du ministre, un truc se passait. »Il conclut : « Qu’on nous avait écoutés et qu’on allait faire quelque chose. Mais je vais être franc, vu le temps que ça prend et ce qui se passe, je me demande si c’est pas retour à la case départ... »Le désespoir ne semble pas calmer les colères : depuis plusieurs jours, des mouvements sociaux s’organisent spontanément en vue du festival BD d’Angoulême. Boycott des dédicaces, manifestations, actions-chocs... les propositions ne manquent pas. Reste à savoir quelle position prendront les organisations professionnelles face à cette crise.