Un Cimetière aux 200 stèles, pour les livres censurés

CENSURE – Chaque année, comme d’autres foires, celle du Koweït fait parler d’elle, pour les ouvrages qu’elle censure. Cette année, Victor Hugo, Gabriel Garcia Marquez ou encore Fiodor Dostoïevski comptaient parmi les victimes. Près de 1000 ouvrages refusés. À qui un artiste designer a décidé de fournir une tombe.







مقبرة في أرض المعارض #منع_في_الكويت pic.twitter.com/J1oiQmbNO6 — Mohammad Sharaf | شرف (@MohammadRSharaf) 22 novembre 2018



Mohammad Sharaf a réalisé une installation ce 22 novembre, pour pointer du doigt l’exercice de censure pratiqué par la Foire du livre de Koweït. Comme l’avait indiqué ActuaLitté, une loi promulguée en 2006 dans le pays, indique que les ouvrages disponibles lors de la 43e édition du festival passent par une commission de censure.Cette année, 948 ouvrages ont été arrêtés aux frontières, porteurs de maladies textuellement transmissibles – comme l’humanisme ou la tolérance, redoutables ! Au cours des cinq dernières années, on estime que plus de 4000 livres ont été bannis ou censurés, lors de salons et manifestations littéraires dans le pays, mais également interdits de vente dans les librairies.Cette fois, indique l’artiste, le projet était destiné à sortir des murs d’une galerie : « C’est pour cela que j’ai opté pour une installation en extérieur. J’ai donc fabriqué 200 stèles en bois, et j’ai inscrit dessus les titres de certains livres interdits. Je les ai placées dans un terrain vague non loin du parc des expositions où se tenait le Salon du livre », explique-t-il, cité par France 24 Il n’aura pas fallu plus de trois heures pour que la sécurité fasse disparaître les stèles – aucune autorisation n’ayant été demandée, ce happening ne pouvait évidemment pas perdurer bien longtemps. Sauf que, sur les réseaux, les images et photos ont circulé, reprises par les médias.À cette heure, on ignore encore pourquoi et suivant quels critères la censure koweïtienne peut frapper. Seule la possibilité de parler de cette pratique permet d’opposer une maigre résistance...On peut découvrir sur le site de Mohammad Sharaf les différentes créations dont il est auteur – nombre d’entre elles sont orientées vers le livre, l’écriture ou même les machines à écrire.