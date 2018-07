Un Club de lecture au centre pénitentiaire, dans le Morbihan

Le club de lecture du centre pénitentiaire de Lorient-Plœmeur (56) a été créé en juillet 2017. Chaque premier vendredi matin du mois, les détenus ont rendez-vous avec la Ligue de l’Enseignement, pour échanger sur une thématique différente pendant deux heures.



De gauche à droite : Sonia Hervochon, Faustine Lobbé et Célie Lutton. Toutes trois ont œuvré pour la mise en œuvre d’un Club lecture au centre pénitentiaire de Plœmeur.

« Merci de nous accorder du temps ! » C’est ainsi que Faustine Lobbé (en service civique à la Ligue de l’Enseignement pour mener des actions culturelles autour du livre et de la lecture et appuyer le fonctionnement de la bibliothèque) et Célie Lutton (bénévole de la Ligue et salariée de la librairie Jojo lit et Lili joue à Guidel) ont été remerciées récemment par un détenu de Plœmeur à l’issue d’une séance de Club Lecture.



Ce rendez-vous mensuel, les deux jeunes femmes l’ont initié l’été dernier, sur l’impulsion de Sonia Hervochon, salariée de la Ligue de l’Enseignement du Morbihan, chargée de coordonner l’ensemble des actions culturelles et socioculturelles au centre pénitentiaire de Lorient-Plœmeur.



“L’objectif est de désacraliser le livre”



Chaque mois, Faustine et Célie préparent en amont la séance du club en choisissant un thème. « Nous avons notamment dédié une séance aux contes et légendes de Bretagne au moment d’Halloween. On en a profité pour créer un jeu plastifié en lien avec le thème. En décembre, nous avons travaillé sur Noël », décrit Faustine Lobbé.



« Noël n’est pas un thème facile à aborder en milieu carcéral ; c’est en effet une période difficile à vivre pour ces détenus, des hommes âgés de 18 à 60 ans pour la plupart, alors on essaie de l’aborder d’une façon positive. »



L’idée, c’est vraiment d’échanger autour de la thématique, de parler du contenu des livres, et parfois de leurs adaptations cinématographiques. Certains passages peuvent être lus oralement. C’est une discussion assez libre au final, décontractée, autour d’un café ou d’un jus de fruits. L’effectif restreint à six personnes maximum favorise le respect, la bienveillance et l’expression de chacun.



« Comme c’est un public réputé éloigné du livre, l’objectif est justement de désacraliser le livre », souligne Faustine Lobbé. « Lors de la deuxième séance, nous avons offert à chaque participant le petit recueil en lien avec le thème. Les bandes dessinées sont plus adaptées pour ceux qui font un blocage sur l’objet livre. Nous avons d’ailleurs prévu d’inviter début 2018 le bédéiste lorientais Younn Locard pour animer un Club de lecture, puis un atelier bandes dessinées. »



“Les récits de parcours de vie sont particulièrement appréciés”

« Nous choisissons des ouvrages disponibles à la bibliothèque de façon à ce que les détenus puissent les emprunter. Et chaque mois nous choisissons une citation à afficher en lien avec la lecture », explique Célie Lutton. « Les récits de parcours de vie, notamment évoquant la détention, sont particulièrement appréciés. » Après la séance, les détenus qui le souhaitent peuvent lire des ouvrages, en s’appuyant sur la note bibliographique qui leur est transmise.



Le club a lieu toute l’année, même en août quand c’est possible. « Cette séance de 2 heures est une ouverture vers l’extérieur. Ce moment convivial permet vraiment de s’extirper du lieu carcéral par l’imagination. » Et ces séances ouvrent les esprits. « Toutes les pratiques culturelles favorisent l’insertion en général », souligne Sonia Hervochon.



Toujours dans le cadre de ce dispositif cofinancé par les ministères de la Culture et de la Justice, la Ligue de l’Enseignement propose des animations portant sur tous les champs de la culture (cours de musique, concerts, expositions, arts plastiques, photo...).



Charlotte Viart



en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne