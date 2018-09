Un club de lecture pour les enfants ouvert par les Nations Unies

En pleine 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'organisation internationale annonce l'ouverture d'un club de lecture destiné aux enfants et centré sur les objectifs de développement durable inscrits dans l'Agenda 2030. L'idée étant de proposer une liste de lectures informant les plus jeunes sur des sujets essentiels, de la diversité à l'importance de l'accès à l'eau potable.

(photo d'illustration, Ray in Manila, CC BY 2.0)

L'International Publishers Association (IPA), Union internationale des éditeurs (UIE) en VF, annonce l'ouverture d'un club de lecture destiné aux enfants, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies (ONU). Cette initiative s'inscrit dans l'Agenda 2030 de l'ONU, qui incite les pays à atteindre un certain nombre d'objectifs relatifs au développement durable.

Accès à l'eau potable, éducation, protection de l'environnement, égalité entre les hommes et les femmes, réduction des inégalités... 17 objectifs ont été listés par l'ONU, comme une direction à prendre pour améliorer la condition de tous et celle de la planète.

Le club de lecture de l'ONU et de l'UIE se servira de ces objectifs comme autant de fils conducteurs pour proposer une liste d'ouvrages. Pour le moment, les livres sélectionnés seront proposés dans les 6 langues officielles de l'ONU, soit l'anglais, l'arabe, le chinois (mandarin), l'espagnol, le français et le russe.

« Imaginez des enfants en Asie en train de lire sur la diversité et l'inclusion en chinois ; des enfants d'Amérique du Sud découvrir des livres en espagnol sur l'importance de l'eau dans leurs vies. Tous les enfants devraient avoir la possibilité d’apprendre et de façonner leur monde à travers le prisme des objectifs de développement durable (ODD). Nous sommes convaincus que les ODD sont réalisables d’ici à 2030 et nous espérons pouvoir contribuer à la réalisation de cet objectif important », a expliqué le Dr Michiel Kolman, président de l'UIE.

Maher Nasser, directeur de la section communication du département de l'information publique à l'ONU, ajoute : « La connaissance a toujours été la clé du progrès et les livres, sous toutes leurs formes, restent des moyens par lesquels les connaissances sont préservées et partagées. »