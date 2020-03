Un collectif d’éditeurs propose un remède contre le virus... de l’ennui

Photo d'illustration –Michal Jarmoluk, Pixabay license



Cipango, D’eux, Éditions du Ricochet, Helvetiq, HongFei, Le Muscadier, L’initiale et Margot sont des maisons d’édition préoccupées de littérature jeunesse et de livre pour les enfants. Elles ont décidé de se réunir afin de proposer des activités pour lutter contre l’ennui.« Et si, en ces temps de distanciation sociale, on bricolait une action collective ? Notre petit groupe d’éditeur·trices, qu’un virus sépare du monde — comme, depuis hier, plus d’un milliard d’humains en confinement — se réunit aujourd’hui autour d’une double intention : se relier à vous et le faire ensemble », explique le collectif.« Se relier à vous, car c’est le sens même de toute activité éditoriale : ouvrir une œuvre au lecteur et à la lectrice, la rendre publique ; c’est d’autant plus nécessaire alors que vous êtes tenu·es à l’écart des librairies, des bibliothèques, des classes, des associations. Le faire ensemble parce que tout dans les circonstances actuelles de pandémie commande l’inverse, alors que tout dans le mouvement plus large du monde et de notre planète nous y enjoint. »Les maisons proposeront chacune à leur tour et à leur manière une pilule antivirus, à raison de deux doses par jours. Le remède sera composé d’activités en lien avec le livre et leur métier, évidemment.Pour la journée du 23 mars 2020, les éditions HongFei ont publié une brève vidéo sur « les livres au bois dormant » dans les librairies. L’éditeur présente ainsi des titres qui ont été publiés un peu avant le confinement et dont la sortie est manifestement passée à la trappe.Les titres mis en avant sont : Shaolin, pays de kung-fu de Pierre Cornuel, Les mots sont des oiseaux de Marie Sellier et Catherine Louis, Chifan ! Manger en Chine de Nicolas Jolivot, et Le secret du clan de Gilles Baum et Thierry Dedieu.Ce même jour, les éditions du Ricochet ont également proposé de rendre accessible librement et gratuitement Tous aux abris ! de Françoise Laurent et Capucine Mazille.Pour ce mardi 24 mars, la maison D’eux a décidé de mettre en ligne un texte inédit de Daniel Pennac, avec l’annonce d’une version illustrée de Comme un roman par Quentin BlakePour découvrir leurs pastilles antivirus au jour le jour, c’est à cette adresse