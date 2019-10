Un colloque international consacré à Nathalie Sarraute et son oeuvre

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Romancière, auteure dramatique et essayiste, Nathalie Sarraute a laissé une vision des mots et du monde portée par une écriture en évolution permanente. Influencée par les recherches formelles de Marcel Proust, James Joyce ou Virginia Woolf, elle avait très tôt perçu les normes narratives traditionnelles comme autant de poids morts empêchant le créateur de poursuivre « la recherche d’une matière inconnue ». Elle a bâti sur ces fondements une œuvre d’une rare exigence formelle et d’une originalité remarquable, qui témoigne encore aujourd’hui de l’acuité avec laquelle elle avait entrepris de déchiffrer les automatismes de la pensée humaine.

Vingt ans après la disparition de l'auteure, une nouvelle génération de chercheurs tente d'ouvrir des perspectives inédites sur son œuvre, en s'attachant à la replacer dans son contexte historique, social et littéraire et à se confronter aux interdits dressés par l'écrivaine elle-même. Dirigé par Johan Faerber, Ann Jefferson, Rainier Rocchi et Olivier Wagner, ce colloque international permettra à ses chercheurs de se rencontrer et d'échanger.La première journée du colloque, le 17 octobre, se déroulera au sein de l'Auditorium Colbert du site Richelieu, de 9h à 17h30, tandis que, le lendemain, le rendez-vous est donné à l’Institut d’Études Avancées de Paris, Hôtel de Lauzun, au 17 Quai d’Anjou.L'ambition du colloque est « d’ouvrir des perspectives inédites et d’explorer de nouvelles pistes d’interprétation de l’œuvre de Sarraute : la replacer dans son contexte historique, social et littéraire et tout particulièrement se confronter à tous les tabous dressés par l’auteure elle-même autour de son univers, dans une volonté de renouvellement radical des grilles de lecture », indique l'Institut d’Études Avancées de Paris, qui affiche le programme complet de l'événement.L'entrée est libre, sur inscription à cette adresse