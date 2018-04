Un colloque organisé sur le droit des bibliothèques à l'ENS Paris-Saclay

L'École normale supérieure de Paris-Saclay accueillera les 22 et 23 mai prochain un colloque consacré au droit des bibliothèques. L'événement aura pour objectif de restituer les résultats du rapport Biblidroit, rédigé par des chercheurs en droit de l’Institut des sciences sociales du politique (CNRS/ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre) dans le cadre d'un travail de recherche.

Après la tenue d’ateliers organisés en 2016 et la rédaction d’un rapport de recherche remis en 2017 au Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, le colloque proposera plusieurs tables rondes qui réuniront juristes et professionnels des bibliothèques. Les inscriptions s'effectuent à cette adresse Pierre-Paul Zalio, président de l’ENS Paris-SaclayNicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture, direction générale des médias et des industries culturelles, ministère de la CultureQuel droit pour les bibliothèques ?Présentation de la démarche et des principales conclusions du projet BiblidroitMarie Cornu, directrice de recherches au CNRS (ISP/ENS Paris- Saclay/Université Paris Nanterre), responsable scientifique du projet BiblidroitLa sédimentation du droit des bibliothèquesNoé Wagener, maître de conférences à l’Université Paris-Est CréteilInterventions de grands témoins de l’évolution du droit des bibliothèquesAnimation de la table ronde : Noé WagenerGeorges Perrin, inspecteur général honoraire des bibliothèquesDaniel Renoult, doyen honoraire de l’Inspection générale des bibliothèquesJean-Sébastien Dupuit, inspecteur général honoraire des affaires culturellesQuels acteurs, avec quelles compétences ?Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Noé WagenerKarl-Henri Voizard, maître de conférences à l’Université de ToulouseJean-Marie Pontier, professeur émérite à l’Université d’Aix-MarseilleAnne-Marie Bock, directrice de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin, co-présidente de l’ABDQuels professionnels, avec quelles garanties ?Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Noé WagenerThomas Perroud, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-AssasYves Alix, directeur de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèquesPhilippe Marcerou, inspecteur général des bibliothèquesPatrimonialiser, dépatrimonialiser, transférer les collectionsRestitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Mathilde RoellingerStéphane Duroy, professeur à l’Université Paris-SaclayJean-Gabriel Sorbara, professeur à l’Université de ToulouseHélène Richard, inspectrice générale honoraire des bibliothèquesEmmanuelle Toulet, directrice de la Bibliothèque historique de la ville de ParisDonner accès à l’ère numériqueRestitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Emilie TerrierValérie-Laure Bénabou, professeur à l’Universté d’Aix- MarseilleLionel Dujol, chargé du développement numérique, Médiathèques Valence Romans aggloMalik Diallo, Bibliothèques de Nancy, chef de projet bibliothèque numérique de référence du Sillon LorrainLewinski Von Silke, chercheuse au Max Planck Institute et enseignante à l’Intellectual Property Law Center, Munich (sous réserve)Droit à l’information, droits culturels, droit des usagers, communs : repenser le service public des bibliothèquesRestitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Marie CornuSerge Regourd, professeur à l’Université de ToulouseSéverine Dusollier, professeur à Sciences Po, ParisSylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-VilaineConclusion du colloqueDéfinir la bibliothèque, ce qui la constitue, ce qui la singulariseSynthèse par Noël Corbin, inspecteur général des affaires culturellesConclusions généralesNicolas Georges, SLL / Marie Cornu, CNRSAmphithéâtre Marie CurieBâtiment d’Alembert, ENS Paris-Saclay61 av. du président Wilson94235 Cachan