Un concert-opéra à Radio France inspiré d'un roman de James Ellroy

James Ellroy sera donc à Radio France le 18 novembre 2019 en public au Studio 104. Il sera l’invité de Laure Adler pour L’Heure Bleue à 20h sur France Inter.A 21h aura lieu le concert spécial Requiem for Danny en direct sur France Inter. Il s’agit d’un opéra radiophonique de Jean-Louis Marchand avec la participation du big band The Big Nowhere.James Ellroy dédicacera également le disque de la collection Signature Radio France Requiem for Danny et son livre La tempête qui vient à l’issue du concert. Son nouveau roman paraîtra le 6 novembre prochain aux éditions Rivages dans la traduction de Sophie Aslanides et Jean-Paul Gratias.Le 5 octobre dernier, c’est le roman Moby Dick qui avait fait l’objet d’un concert-fiction pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Melville. L’adaptation était signée Stéphane Michaka sur une composition de Fabien Waksman.