Un contrat de filière Livre en Nouvelle-Aquitaine pour la période 2018-2020

Parmi les dossiers importants de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le vendredi 23 mars à Bordeaux, on trouvait le contrat de filière Livre Nouvelle-Aquitaine pour la période 2018-2020. Ce contrat, qui expose les engagements de l'État, de la Région et du Centre national du livre pour le développement de la filière, a été approuvé par les élus régionaux.

C'est finalement ce lundi 26 mars que le contrat de filière Livre pour la région Nouvelle-Aquitaine a été abordé lors du conseil régional, réuni en séance plénière. Et les élus régionaux ont approuvé le texte, qui engage l'État, à travers la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine ainsi que le Centre national du livre. Le contrat sera signé de manière formelle lors du Festival Escale du Livre, le vendredi 6 avril prochain à 18 heures.

Deuxième région la plus dynamique du secteur du livre après l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine avait initié, en février dernier, une concertation interprofessionnelle pour définir les chantiers et politiques de ce contrat. Trois axes stratégiques ont été définis, à savoir la diversité de la création et une juste rémunération des auteurs, la professionnalisation et le développement des acteurs de la chaîne du livre, et enfin l’aménagement culturel du territoire et l’accès à la culture.

Ce contrat de filière sera abondé chaque année à hauteur de 800 000 € par la région, 300 000 € par l'État à travers la DRAC Nouvelle-Aquitaine et 200 000 € par le Centre national du livre, pour un total d'1,3 million €.



Professionnalisation des lieux de ventes du livre, politique d'Éducation artistique et culturelle qui met au centre la rencontre avec les auteurs et les acteurs de la chaîne du livre, fréquentation des œuvres et de leurs lieux de diffusion, ou encore développement des compagnonnages et autres initiatives pour promouvoir le travail des auteurs et améliorer leur rémunération font partie des différents axes d'action.