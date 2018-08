Un couple de Malaisie a trouvé comment vendre 15 millions de livres

Bangkok avait mis le livre et la lecture à l’honneur – ainsi que de grosses remises sur les prix de vente – durant le festival The Big Bad Wolf. Cette manifestation qui s’achèvera le 20 août propose quelque 3 millions de titres en langue anglaise pour les visiteurs qui se rendront dans la capitale thaïlandaise.







Onze jours de grande foire du livre, c’est l’occasion de faire des affaires, considérables. D’autant que la manifestation prend place avec une ouverture littéralement ininterrompue – 24 heures sur 24. Une initiative toute particulière sur un territoire où l’on considère que personne ne lit.

Des livres empilés à ne plus savoir où donner de la tête, des caddies de supermarchés où les livres s’empilent : bref, une véritable frénésie d’achats.

En 2009, quand Andrew Yap et Jacqueline Ng fondent ce projet en Malaisie, l’idée était de parvenir à vendre des ouvrages qui provenaient des marchés américains et britanniques dans le pays. Et progressivement, d’écouler ces stocks en provenance de l’étranger, en élargissant le champ d’action.

Or, si le principe est toujours le même – vider des stocks – les organisateurs parviennent désormais à obtenir des suppléments de livres auprès des éditeurs, quand il s’agit de bouquins populaires.

Big Bad Wolf s’est d’ailleurs développé à plein : depuis la Malaisie, l’événement se retrouve en Thaïlande, en Indonésie, au Sri Lanka, mais également aux Philippines. Au global, l’ensemble des ventes cumulées dépasse les 15 millions d’ouvrages par an, avec 3 millions de visiteurs.

Et ce n’est pas fini, parce que l’événement s’exporte actuellement vers la Corée du Sud, Dubaï, en Iran, ainsi qu’à Taïwan et au Bangladesh. De quoi augmenter encore les chiffres. Notons toutefois que les réductions sur le prix de vente vont de 60 à 80 %...





