Un défilé de mode dans une librairie de Beijing, en pleine pandémie

Le défilé s’est manifestement tenu dans la librairie de Beijing, Page One, sans aucun public, mais avec une diffusion directe sur internet, ce 5 mai.Page One est une chaîne fondée par Mark Tan, en 1983. Elle compte une vingtaine d’établissements en Asie (Chine, Hong Kong, Taipei, Bangkok ou Singapour). Celle de Beijing a ainsi pu voir débarquer les créations de Dejin et Link Unique, pour les collections 2020/2021.En temps normaux, l’avantage de l’établissement est d’être ouvert 24h/24. Un choix assez étonnant, alors que la Chine fut le premier État à déclarer un confinement obligatoire. Arte avait d’ailleurs diffusé un reportage de Sébastien le Belzic, reporter en poste à Pékin depuis 15 ans, qui racontait la quarantaine depuis la capitale chinoise.via ECNS