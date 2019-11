Un dégât des eaux ravage les 19 000 livres d'un bibliothèque d'Amiens

strelitzia --- (CC BY 2.0) strelitzia --- (CC BY 2.0)

La catastrophe a eu lieu à la mi-octobre. Elle est due, apprend-on sur le site du Courrier Picard , à une fuite de canalisations. Depuis, la tâche est rude pour les bibliothécaires : en prévision d'un déménagement dans la future médiathèque de la ville, ils avaient entamé un élargissement de leur fonds. Avec un peu de temps devant soi : l’ouverture est prévue pour 2022.Une date éloignée, mais qui deviendrait difficilement tenable pour les personnels, comme retournés à la case départ. La municipalité espère d'ailleurs qu’ils pourront retrouver leurs locaux avant le déménagement définitif de 2022, sans aucune certitude.Pendant que les experts établissent l’ampleur des dégâts et la durée de rénovation des locaux, les bibliothécaires n’attendent cependant pas pour entamer la reconstitution de leur fonds : « Et là, nous passons les premières commandes », témoignait hier Stéphanie Dupraz.Les livres reçus seront entreposés dans deux salles : celle du centre musical Le Diapason, avenue de Bourgogne, et dans une ancienne lingerie à l’école Georges-Brassens. La première assurera un accueil du public quand la seconde sera uniquement réservée à l’accueil du personnel et à l’installation de ses bureaux.Outre ce travail titanesque de commandes et de référencement, les bibliothécaires devront également maintenir leurs interventions auprès du public. Cette fois, en faisant eux-mêmes le déplacement. « Avant, on accueillait les crèches et les écoles, maintenant, on se déplace », a relevé Stéphanie Dupraz.