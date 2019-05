Un directeur général pour la Grande Bibliothèque à Montréal

Grande Bibliothèque - Montréalais, CC BY SA 3.0

La Grande Bibliothèque, située au cœur de Montréal, est un espace dépendant de BAnQ : elle avait fusionné avec la Bibliothèque nationale du Québec en 2012. Il s’agit là du premier lieu de diffusion pour BAnQ, considérant que, dans sa conception même, elle avait été pensée pour fluidifier l’exploration et la découverte des collections.« Nous accueillons M. Dubois avec enthousiasme, convaincus que nos équipes seront animées par un professionnel hautement respecté », a déclaré Jean-Louis Roy.« L’offre de la Grande Bibliothèque, qui touche des millions de Québécois annuellement, sera maintenue et enrichie par sa solide expérience en gestion de bibliothèques publiques couplée à sa maîtrise des technologies de l’information. »En plus de posséder un baccalauréat en actuariat, Martin Dubois détient une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information, et un diplôme d’études supérieures en gestion de HEC Montréal.Il succède à Danielle Chagnon, directrice générale de la Grande Bibliothèque depuis 2015, qui a récemment pris sa retraite, et prendra ses fonctions ce 17 juin. Depuis 2005, la Grande Bibliothèque dispose de six niveaux, soit autant d’ambiance, avec un public tant de chercheurs que de curieux — avec une fréquentation de 50 000 visiteurs hebdomadaires.