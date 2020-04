Un dispositif d'aide exceptionnel pour les librairies, jusqu'à 5 millions €

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Jusqu'à 5 millions € d'aides

Simplicité avant tout

Le délégué général de l’ADELC (Association Développement de la Librairie de Création), Didier Grevel, adressait ce 2 avril un courrier au président du SLF, Xavier Moni. Il estime qu’il revient à l’association d’apporter « à la librairie son soutien financier de façon très forte pour permettre sinon de maintenir l’existant, au moins, dans la mesure de ses moyens, d’aider les librairies à pouvoir passer ce cap très complexe ». Après le gel des remboursements annoncé ce 16 mars, un nouveau dispositif est mis en place.Détaillé sur le site de l’ADELC, il ne « doit bien sûr pas faire doublon avec les autres mécanismes de soutien », que ce soit ceux des fournisseurs ou des structures publiques. C’est donc sur le volet des charges externes qu’interviendra l’organisme. En effet, pour « les achats de livres, les charges de personnel, les remboursements d’emprunt, les échéances fiscales et sociales », des mécanismes existent.Pour aboutir, l’ADELC s’est appuyé sur un panel de 75 librairies, dont le chiffre d’affaires global est de 127 millions €. Les charges externes représentent 11,5 %, ramenées à 11,2 % par l’association — le CA moyen étant supérieur au CA constaté pour les librairies bénéficiant de l’aide de l’ADELC. L’intervention s’effectuera sur une « prise en charge de la totalité des charges externes — hors, le cas échéant, les refacturations éventuelles de la holding contrôlant la librairie — estimées pendant toute la durée de confinement (avec un plafond fixé à 15 % du CA et en tenant compte de la situation prévisionnelle de la trésorerie sur la période) ».Les trois épisodes de confinement sont ainsi pris en compte : 45, 60 et 75 jours. Un autre dispositif sera évalué, dans l’hypothèse où la période de confinement devait se prolonger au-delà de la fin mai.Notons cependant que le soutien est « d’abord ouvert aux librairies dans lesquelles l’ADELC est, et a été associée. Une partie de l’aide pour certaines librairies pourra être apportée à titre exceptionnel sous forme de subvention tenant compte de leur capacité de remboursement, de leur importance sur le territoire et de leur qualité de travail de l’assortiment ».L’examen des dossiers sera effectué par le comité d’engagement de l’ADELC, avec un versement de fonds autour du 20 ou 25 avril. Ce sont donc 5 millions € qui seraient engagés dans les circonstances actuelles — attendu que la somme variera suivant les paramètres évoqués, et le nombre de librairies « qui seront déclarées éligibles ».« Le dispositif que nous mettons en œuvre prévoit bien des apports en compte courant remboursables, mais aussi à titre exceptionnel et au cas par cas selon la situation de chaque librairie la possibilité du versement d’une subvention. Certaines librairies seront aidées par un apport en compte courant, d’autres par une subvention et certaines encore par une aide mixte », nous indique Didier Grevel.Les prévisions sont apportées sur le site . « La particularité de ce dispositif réside dans la “simplicité” du dossier de demande et la rapidité de réponse et de versement », précise-t-il. Pas de critères spécifiques pour l’éligibilité, en revanche, l’examen des dossiers s’effectuera au cas par cas.À ce jour, près de 500 librairies comptent ou ont compté l’ADELC comme disposant d’une part de leur capital.