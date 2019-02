Un don de livres massif pour les réfugiés à la frontière américaine

analogicus - Licence Pixabay

Une solidarité latine aux portes des États-Unis

C'est Denise Chávez, la propriétaire de la librairie et de la galerie d'art « Casa Camino Real » de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, qui est à l'origine du projet. Depuis l'été 2018, elle distribue des livres aux réfugiés de sa ville natale, Las Cruces, depuis l'église Peace Lutheran, sous la direction du centre d'accueil pour réfugiés Border Servant Corps (BSC).Les bénévoles du Winter Institute 14 ont été invités à faire des dons de livres écrits en espagnol. L'American Booksellers Association a également contribué à cette mission en offrant 50 livres hispanophones.Selon la libraire, la société Fonseca Freight d’Albuquerque aurait livré gratuitement les livres donnés par le Winter Institute 14. Le concessionnaire automobile aurait même fait don d’un espace recouvert de moquette pour stocker chaque boîte de livres jusqu’à leur distribution complète.Depuis le 30 janvier 2019, Denise et des bénévoles d'organisations humanitaires locales, dont Annunciation House et l'Institut Hope Border, distribuent les livres dans des centres d'accueil, tels que les églises El Calvario et Peace Lutheran.La propriétaire du Casa Camino Real Chávez a déclaré que les livres continuent à affluer dans son magasin par le biais d'autres librairies indépendantes, d'éditeurs, d'organisations littéraires et de donateurs individuels à travers le pays. Elle estime être en possession d'environ 2500 livres en langue espagnole.Le 22 février 2019, Casa Camino Real a même accueilli un groupe de 27 étudiants de la Wardlaw-Hartridge School, une école secondaire du New Jersey, pour l'aider à distribuer et à collecter des livres.« Je dois dire que les libraires ont été phénoménaux ; les livres ont continué à affluer », a ajouté Denise Chávez. « Je dirais que la collecte de livres est florissante et bonne uniquement parce que les choses vont mal ici, à la frontière. Le statut des réfugiés est très précaire. Mais ce que je veux dire aux libraires, c'est que vous n'avez pas idée de ce que peut signifier un livre pour ces jeunes enfants ou pour ces adultes. Merci beaucoup. »Parmi les réfugiés bénéficiant de l'aide, la plupart arrivent depuis des centres d’accueil importants. Ces derniers ont la lourde tâche d'aider les familles séparées à cause l'United States Immigration and Customs Enforcement (agence de police douanière et de contrôle des frontières du département de la Sécurité intérieure des États-Unis).Cette politique de séparation des familles de réfugiés a été validée par le Président américain Donald Trump. Selon lui, séparer les familles de migrants à leur arrivée aux États-Unis dissuaderait l'immigration clandestine.Cependant, suite à de nombreuses réactions, le président a été forcé de suspendre progressivement les actions à la frontière depuis juin 2018. Malgré cela, 2500 enfants ont eu le temps d'être éloignés de leurs parents en seulement six mois d'application de cette politique « tolérence zéro ».via American Booksellers Association