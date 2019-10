Un éditeur de la maison Trédaniel condamné pour "actes fautifs de parasitisme"

C’est en 2013 que paraît Voyage des mots : de l’Orient arabe et persan vers la langue française signé Alay Rey aux éditions Trédaniel, un ouvrage qui relève du plagiat selon l’écrivain Salah Guemriche, auteur du Dictionnaire des mots français d’origine arabe publié 5 ans plus tôt aux éditions du Seuil.Si aucune poursuite n’a été retenue contre Alain Rey, connu notamment comme l’un des principaux créateurs des dictionnaires Le Robert, le TGI a condamné l’éditeur de l’ouvrage pour « actes fautifs de parasitisme ». Salah Guemriche affirme que l’éditeur a « indûment profité de son ouvrage », économisant ainsi un temps précieux et « la rémunération de longues recherches documentaires ».L’auteur algérien estime que la parution du livre d’Alay Rey a « éclipsé le sien, du fait de la notoriété de son auteur et de la qualité de ses travaux qui ont été pillés » et donc qu’elle a « définitivement supprimé toute perspective d’une nouvelle réédition » de son dictionnaire.La maison d’édition Trédaniel s’est défendue en affirmant que les deux livres étaient destinés « à des publics distincts » et que « compte tenu du délai de cinq ans entre les parutions respectives des livres, l’ouvrage de Salah Guemriche avait épuisé son attractivité ».Si Salah Guemrich réclamait alors l’interdiction de réédition de l’ouvrage ainsi qu’une somme de 50.000 euros de dédommagement, la décision du TGI est loin d’être à la hauteur de ses espérances. En effet, le tribunal a condamné l’éditeur à verser 10.000 euros à l’auteur algérien « en réparation des actes de parasitisme » et a rejeté la demande d’interdiction de réédition du livre d’Alain Rey.Pour rappel, un autre ouvrage similaire aux deux autres a été publié en 2017 aux éditions JC Lattès : Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit. Son auteur, le professeur de lexicologie Jean Pruvost avait cependant pris soin de rendre hommage aux travaux de Salah Guemriche et d’Alain Rey. L'éditeur condamné entend faire appel.Via France TV