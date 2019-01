Un éditeur de livres dont vous êtes le héros attaque Netflix en justice

Capture d'écran de l'épisode Bandersnatch, sur Netflix

Pas le choix pour l'éditeur des livres à choix

Chooseco LLC, maison d'édition basée dans le Vermont, estime que Netflix s'est trop appuyé sur la réputation de sa propre série de livres pour promouvoir et concevoir cet épisode spécial de la série Black Mirror. Selon la plainte déposée par la maison d'édition, la plateforme de streaming aurait d'ailleurs essayé, à plusieurs reprises, d'obtenir une licence sur la série de livres, pour la faire apparaitre dans le fameux épisode.En vain : les négociations n'ont jamais abouti. Pourtant, les livres publiés par Chooseco LLC sont cités et présentés dans la série, relève la plainte. Ils sont associés à la collection « Choose Your Own Adventure », qu'un personnage cite dès les premières minutes de l'épisode. Selon l'éditeur, le scénario de l'épisode porte atteinte à la marque en y associant des actes violents et l'usage de drogues, ce qui pourrait effrayer son jeune lectorat — et leurs parents.Raymond Almiran Montgomery (1936-2014), auteur américain, fut l'un des principaux ouvriers du succès de la série de livres « Choose Your Own Adventure » : à partir d'un manuscrit d'Edward Packard, il écrivit avec son épouse Constance Cappel les 4 premiers livres du genre, à la fin des années 1970, publiés chez Vermont Crossroads Press.Après un succès phénoménal et plus d'une centaine de livres publiés chez Bantam Books, la série « Choose Your Own Adventure » s'est retrouvée chez Chooseco LLC, gérée par Montgomery lui-même et sa compagne, Shannon Gilligan. Depuis la disparition de l'auteur, Shannon Gilligan tient les rênes de Chooseco.« Le détournement de notre marque par Netflix représente un défi de taille pour un petit éditeur indépendant comme Chooseco », explique cette dernière dans un communiqué présentant la plainte de la maison. « L'utilisation de “Choose Your Own Adventure” en association avec un contenu si violent est susceptible de causer un préjudice important, ce qui affectera nos ventes de livres et notre capacité à travailler avec d'autres partenaires, pour l'octroi de licences. Nous préférerions ne pas recourir aux tribunaux, mais étant donné les dommages que nous allons subir du fait de l’utilisation de notre marque, nous n’avons pas le choix », termine Shannon Gilligan.Chooseco, dans sa plainte, ajoute qu'une autre demande relative à une infraction au copyright autour du concept du livre dont vous êtes le héros avait été déposée à l'encontre de Netflix, qui avait déjà mis en ligne plusieurs programmes interactifs, cette fois destinés aux enfants. Toujours selon la maison d'édition, la société de production 20th Century Fox avait récemment obtenu une licence pour créer une série de films interactifs basés sur les livres.La plainte de la maison d'édition évoque un montant des réparations qui atteindrait 25 millions $. Les livres « Choose Your Own Adventure » se sont vendus, tous éditeurs confondus, à 265 millions d'exemplaires dans le monde entier.La plainte peut être trouvée ci-dessous.via Variety