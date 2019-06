Un éditeur met en ligne un guide gratuit pour aider à... l'autoédition

Giuseppe Milo, CC BY 2.0

Depuis près de deux semaines, l’outil est accessible à tous, et s’adresse aux écrivains confirmés, éditeurs, agents, auteurs débutants… bref, à tout le monde. C’est avec une ancienne journaliste du titre britannique The Bookseller que le site a été mis en ligne — et surtout rempli.Voilà quelque temps, PRH avait lancé son opération de mentorat, WriteNow : le site Get Published ferait suite à cette campagne, pour mieux accompagner et démystifier le secteur.Foire aux questions, conseils, renseignements et témoignages : il faut reconnaître que le site est bien construit, mais ne profitera peut-être pas à des auteurs indépendants confirmés. Les mises à jour interviendront à intervalles réguliers, garantit PRH. À retrouver ici Rien n’a été vraiment oublié, jusqu’à la petite vidéo qui évalue les plus et les moins de l’agent littéraire.La gratuité de ces conseils se paiera, un jour ou l’autre. D’ailleurs, les ventes de livres numériques au Royaume-Uni ont permis d’endiguer un brin la baisse des revenus chez les éditeurs . Or, l’autopublication a beaucoup profité de l’ebook pour se développer. Après tout…