Un éditeur reçoit des mails haineux suite au refus d'un manuscrit

Photo prise lors d'une manifestation dénonçant l'acquittement de Gerald Stanley(Memaxmarz, CC BY NC ND 2.0)

Colten Boushie, autochtone descendant des Premières Nations de Red Pheasant, (Province de Saskatchewan), a été abattu d’une balle dans la tête sur les terres de Gerald Stanley, le soir du 9 août 2016. Les implications raciales du crime avaient chargé le procès d’une valeur symbolique, soulevant de nombreux débats et une forte mobilisation de la part des Canadiens.

Depuis que le jury a rendu son verdict le 9 février et acquitté Gerald Stanley, le pays s’est retrouvé divisé en deux camps. D’une part, ceux qui soutiennent la famille de Colten Boushie et dénoncent le racisme et l’injustice au Canada, de l’autre, les partisans du fermier de 56 ans. Le succès du lancement des deux campagnes de sociofinancement à la suite du verdict est une des illustrations de ce débat national en parallèle des manifestations organisées en mémoire du jeune Colten Boushie.

Afin de présenter sa version des faits, Gerald Stanley avait rédigé un compte-rendu de ce qu’il considérait comme la vérité, mais s’est vu refuser la publication de son manuscrit par une maison d’édition canadienne le mois dernier. Between the Lines, la maison concernée, affirme avoir été inondée de message haineux suite à l’annonce de ce refus…



Les avocats de Stanley avaient approché plusieurs maisons d’édition afin de proposer ledit manuscrit à la publication. La maison de Toronto n’avait pas souhaité répondre favorablement à ces demandes et les partisans de Gerald Stanley ne se sont pas gênés pour le faire savoir via de nombreux mails haineux. Mais Between the Lines ne se laissera pas intimider, affirme David Molenhuis, chargé des relations publiques de la firme.

Le site CBC rapporte que certains messages accusent l’éditeur d’attiser les divisions raciales en rejetant le livre. D’autres y voient une forme de censure de la part de Between the Line. Dans un mail publié par la firme on peut par exemple lire : « Nous avons une idée de ce que les gens et les éditeurs comme vous, mal informés dans vos gratte-ciel à Toronto, pensent de nous. »

Between the Line reste campé sur ses positions et affirme que ces réactions n’ont fait que renforcer leur décision. En revanche, d’autres maisons approchées par les avocats de Gerald Stanley sont plus mesurées. John Agnew, de Coteau Books, a affirmé, la semaine dernière, qu’il regarderait d’abord le manuscrit avant de prendre une décision.