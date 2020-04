“Un enfant qui lit est un adulte qui pense” : l'avenir par les livres et l'écologie

ejaugsburg CC 0



Plus qu’un slogan, un mantra, assure le site Il Tuo Giornale — outil web incitant les enfants à tenir un journal intime dans un espace en ligne sécurisé. Avec la librairie de Polla, le projet Réécrivons le futur (Riscriviamo il Futuro, en italien) vient de naître. Objectif : apporter une contribution, même modeste, dans la préservation de la planète.L’initiative est simple : pour chaque canette en aluminium ou bouteille plastique que les enfants ramèneront à la librairie, leur sera offert un livre “suspendu”, ainsi qu’un code d’accès pour créer gratuitement un journal en ligne pour leur classe.Les écrits deviendront par la suite « un véritable laboratoire didactique pour encourager les élèves des écoles primaires et élémentaires dans le développement de compétences cognitives ». Et ce, à travers des outils d’écriture en ligne. Les journaux pourront être partagés sur les réseaux, imprimés ou faire l’objet de croisement avec d’autres.Il tuo giornale s’était déjà associé avec Treedom, plateforme italienne participant au reboisement des forêts : pour chaque nouveau journal, la société fait ainsi planter un nouvel arbre, dont on peut surveiller la croissance et l’évolution (plutôt lente…) en ligne.ActuaLitté avait eu l’occasion de raconter cette belle histoire : Michele Gentile, propriétaire de la librairie, a mis en place depuis quelques années cette méthode incitant les enfants au recyclage . Il offre des livres à celles et ceux qui lui apportent bouteilles plastiques et canettes.« Mon objectif est de diffuser la passion et l’amour des livres parmi ces Italiens qui ne lisent pas, d’habitude, tout en faisant en sorte qu’ils protègent l’environnement », nous expliquait le libraire.