Un espace dédié aux éditeurs indépendants dans les 105 librairies Feltrinelli

Être tout à la fois groupe éditorial et gérant d’une chaîne de librairie, La Feltrinelli ne s’en préoccupe pas spécialement. Elle vient d’annoncer que les 105 établissements de son enseigne ouvriront un espace consacré aux petits éditeurs.Une campagne baptisée Diamo spazio alle alternative (Donnons de l’espace aux alternatives) voit le jour en Italie. Son objectif, valoriser un secteur de l’industrie qui a représenté plus de 45 % des publications en 2019. Et en cette sordide année 2020, avec la contraction du marché du livre, se retrouve passablement paralysé.L’opération offre à 16 éditeurs de valoriser 6 titres de leurs catalogues, jusqu’au 13 septembre. Le tout avec une place de choix dans les librairies, et leurs vitrines, et une offre éditoriale d’une centaine de titres à destination des clients.En outre, toutes les librairies de la chaîne, à travers le Bel Paese, ont élu un éditeur coup de cœur, qu’elles s’engagent tout particulièrement à faire connaître. Durant la période de l’opération, ses titres et auteurs seront alors spécifiquement mis en avant.Luxe…via Il Libraio