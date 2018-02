Un Évangile de poche pour lire la Bible avec plaisir

Fini le vieux livre de la Bible, peu engageant, aux pages plurielles d'une minuscule écriture rébarbative et à l'allure revêche ? Une édition de poche découpée, modernisée, pourrait peut-être convaincre ceux qui le souhaitent d'enfin la finir.

Une Bible de poche, individuelle, pratique et esthétique, c'est le pari de l'américain Manuscripts basé à Springfield. Le projet a été lancé sur une plateforme de financement participatif. Pour commencer : les Évangiles selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean.



« Nous avons été inspirés par la façon dont les Écritures ont été écrites, à l'origine, par des auteurs ayant des points de vue différents » explique l'équipe de Manuscripts. Ainsi chaque livre sera centré sur l'un des Évangiles. En format poche, ils sont « faciles à lire [...], [cela rend] la Bible moins intimidante. »

Chaque Évangile est formaté à la manière d'un livre classique : une colonne, sans numéro de versets ni notes de bas de page. « Nous avons utilisé la "New American Standard Bible", une traduction largement respectée pour son exactitude mot à mot. Les paroles de Jésus sont imprimées en rouge et sont placées dans leurs propres paragraphes afin de les souligner » continue Manuscripts.

« Nous avons commencé avec les Évangiles en raison du rôle qu'ils jouent dans la Bible dans son ensemble. Jésus est la figure la plus significative dans l'histoire humaine et les Évangiles sont les récits bibliques de sa vie et de ses enseignements. Pour l'avenir, notre objectif est de produire toute la Bible dans des volumes individuels plus accessibles. »

Giancarlo Ospina, le cofondateur de Manuscripts explique en avoir eu l'idée lors d'un cours d'histoire autour du Nouveau Testament. En parallèle, il s'est rendu compte que les gens, disposant de moins de temps, avaient de plus en plus tendance à consommer des textes plus courts. Le format de la Bible pouvait donc en empêcher plus d'un de se lancer dans sa lecture.

Le 14 février dernier, la production des Évangiles a donc pu être lancée.