Un excellent début d'année 2018 pour les éditeurs américains

Après avoir bouclé une grande année 2017, les éditeurs américains continuent sur une belle lancée pour 2018. Le premier trimestre affiche 143,2 millions $ de hausse, soit 6,3 %, et tous les segments affichent des résultats dans le vert.





Avec 1,587 milliard $ de revenus réalisés sur le premier trimestre de l’année, l’édition américaine se frotte les mains. Depuis la fiction adulte aux ouvrages jeunesse, tous les curseurs sont dans le vert – les éditions religieuses affichent même une croissance à 20,6 % en regard de 2017.

Fiction et non-fiction adultes affichent 5,2 % de croissance et le secteur jeunesse/young adult bondit de 5,9 %. Les livres audio continuent leur croissance rapide et leur bonhomme de chemin, avec un + 32,1 % pour ce premier trimestre.

Et les livres numériques, eux, continuent de décroître, avec - 3,2 % en regard de l’an passé, bien que, sur cette même période, de mars 2017 à mars 2018, les revenus ont tout de même repris 1,5 % de vivacité.