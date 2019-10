Un financement participatif pour aider les Moutons électriques

Quelques mois après les festivités du 15e anniversaire, la maison d'édition Les Moutons électriques met en place une autre étape de ce tournant de son histoire. Entrée chez chez Media Diffusion/MDS pour la diffusion/distribution des ouvrages imprimés et eDantès pour les livres numériques, l'éditeur spécialisé dans les littératures de l'imaginaire joue du crowdfunding pour assurer ses arrières.En effet, le recours aux services de diffusion et distribution du groupe Média-Participations s'imposait : « Car pour dire les choses franchement, depuis plus de 2 ans nous étions en difficulté, notre diffuseur, donc notre “force de vente”, perdant pied », explique la maison d'édition dans un communiqué.La transition n'aura pas été des plus simples, selon le récit fait par l'éditeur : « [U]n tel déménagement coûte une incroyable fortune : perte d’activité énorme depuis février dernier, frais multiples, et zéro chiffre d’affaires de juillet dernier à janvier prochain... Une folie, quoi ! Sans être en danger, nous nageons pourtant dans une certaine incertitude qui trouble notre sérénité d’éditeurs et nous empêche d’investir dans de nouveaux projets pendant cette délicate transition », indique le communiqué.Aussi, Les Moutons électriques proposent à leurs soutiens de contribuer à l'assise économique de la maison et au financement des futurs ouvrages en effectuant des précommandes, par l'intermédiaire d'un projet Ulule. Selon les contributions, il sera ainsi possible de s'offrir plusieurs romans pour 110 €, un lot de BD pour 40 €, des beaux-livres ou des poches pour 70 €...Et il sera possible de contribuer plusieurs fois, pour remettre un peu d'imaginaire dans sa bibliothèque et ainsi soutenir l'activité de l'éditeur. Le projet Ulule sera en ligne le 16 octobre prochain