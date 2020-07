Un fonds de solidarité pour les correcteurs disponible jusqu'en septembre

#Covid19 : les @CorrecteursCGT mettent en place un Fonds de solidarité pour les correcteurs précaires. pic.twitter.com/5g0QF99Oz8 — Correcteurs CGT (@CorrecteursCGT) May 11, 2020

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La CGT Correcteurs revendique une « nécessaire solidarité », mise en place dès le 10 mai. « Nous avons eu pas mal de retours de membres, correcteurs, travailleurs à domicile ou pigiste en presse, qui faisaient part de leurs difficultés », nous indique Guillaume Goutte, également secrétaire des correcteurs au Syndicat général du Livre CGT.La constitution d’un fonds d’aide s’est imposée de sorte que le syndicat « apporte une petite aide, pour voir venir ». Petite, cela signifie 250 € tout de même, renouvelable une fois, « pour le moment ».Elle s’appuie sur la trésorerie même de Correcteurs CGT, « donc les cotisations de nos adhérents. Nous endossons le rôle de société de secours mutuel, comme par le passé ». Et dans ce mouvement solidaire, certains des membres disposant de ressources plus significatives ont choisi de prendre en charge une partie des sommes versées. « Cette contribution spontanée au fonds — qui souvent vient de correcteur de presse en CDI montre combien les membres savent prendre leurs responsabilités. »Destinée à toute personne qui fait état d’une perte de revenus, durant le confinement, l’aide est prolongée jusqu’au mois de septembre. À ce jour, 12 personnes l’ont sollicitée quand cinq correcteurs ont abondé spontanément — ce qui permet d’allonger la durée de versement.« Nous avons considéré que si un correcteur a obtenu une activité partielle pour l’ensemble de ses employeurs, il ne sera pas éligible. En revanche, si l’un d’entre eux ne l’a pas validée, alors l’aide peut lui revenir sans peine. »À ce jour, cette prorogation répond surtout à un constat généralisé : nombre de correcteurs et autoentrepreneurs indiquent que les effets du confinement se ressentiront plus tard. « La suspension d’ouvrages en relecture, ou la suppression tout simplement, aura des effets dans les mois à venir. À ce titre, nous ne nous interdisons pas de prolonger encore la période, si nécessaire. »Une aide, qui vise également à faciliter les échanges, les partages d’expériences : « Nous nous sommes rendu compte que des personnes éligibles n’osaient cependant pas solliciter ce fonds, de crainte de passer pour des profiteurs. Or, il ne faudrait pas avoir ces hésitations, surtout quand le confinement a eu des répercussions lourdes. »