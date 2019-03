Un Français sur trois lit pour être heureux et épanoui

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (L'arbre à lettres, Paris - photo d'illustration)

L'essor de la bande dessinée

Le plaisir de lire... oui, mais...





Le choix des livres, et où les trouver

Les Français aiment leurs bibliothèques

88 % des Français se déclarent lecteurs, en 2019, soit 4 points de plus qu’en 2017. La progression la plus importante se retrouve chez les 15-24 ans, qui sont 9 % de plus à affirmer lire. Pour autant, les femmes et les plus de 65 ans sont toujours ceux qui considèrent lire beaucoup de livres.En majorité, les Français lisent des romans à 74 % et des livres pratiques à 56 %. Vient ensuite le trio BD, mangas et comics, à 51 %. Un palmarès connu, mais qui se redessine : les livres de développement personnel, par exemple, connaissent une croissance de 4 points, en regard de 2017. Et chez les 15-24 ans, la BD connaît une hausse de 13 points – et de 14 pour les mangas et comics ainsi que 21 points en science-fiction.51 % des hommes lisent plus facilement de la BD et 66 % des femmes des ouvrages pratiques, ou arts de vivre et loisirs. Notons qu’en fonction des générations, les disparités s’accentuent : le roman – littérature blanche – connaît une importante baisse chez les 35-49 ans par exemple.Sans conteste, les romans policiers ou d’espionnage sont les plus addictifs : 96 % des lecteurs les lisent d’un bout à l’autre. En revanche, la littérature blanche est plus abandonnée en cours de route, seuls 88 % des lecteurs finissent leurs lectures. Idem pour les mangas, à 83 % et la littérature classique, à 80 %. Les livres d’actualité ou de reportages diminuent aussi fortement, avec 42 % d’abandon.Lecture loisir ? Oui, pour 93 % des répondants, mais le chiffre chute : ils étaient 96 % en 2017 – et 93 % en 2015. Chez les 15-24 ans, 85 % reconnaissent lire pour le plaisir. Reste que 50 % des Français lisent tous les jours ou presque – un constat stable, mais significativement plus important chez les femmes, à 59 %.C’est principalement avant de se coucher qu’on bouquine, à 44 % (49 % chez les femmes), mais 38 % des interrogés n’ont pas de moment favori. Chose intéressante, 5 % des 15-24 ans lisent dans les transports, une donnée en hausse.Au cours des 12 derniers mois, 31 % des Français affirment avoir lu plus de 20 livres – catégorie grands lecteurs donc. Ils étaient 25 % en 2017 et 2015. C’est le lecteur moyen, entre 5 et 19 livres, qui recule, avec 39 % contre 41 %. Quant au format, cela ne bouge pas trop : le livre papier se stabilise. De même, le format numérique n’évolue plus trop, après deux années de progression.Les achats de livres connaissent une réelle évolution : les grands lecteurs achètent moins de livres neufs, 87 % contre 92 % en 2017. Et l’occasion augmente : 36 % des 65 ans et plus, ou encore 37 % des 15-24 ans (respectivement + 9 et + 3 points par rapport à 2017).Conséquence directe, les librairies spécialisées ont le vent en poupe : 31 % des achats s’y déroulent, contre 27 % en 2017. Or, s’ils ne se rendent pas en librairie, ils sont toujours 51 % des répondants affirment simplement qu’ils ne disposent pas d’un point de vente près de chez eux. 36 % soulignent que le livre cherché n’est pas en stock – et 29 % assurent que le prix est plus cher en librairie...Cependant, les choix de lecture s’opèrent toujours de la même manière : d’abord, 82 % des lecteurs savent déjà ce qu’ils veulent avant d’aller dans un point de vente. Ensuite, 87 % se fient à un proche, ou à un auteur qu’ils apprécient. Enfin, 64 % suivent les recommandations de la presse.Toutefois, 79 % opèrent leur choix sur le point de vente, avec le sujet du livre pour 96 %, et 90 % se fient au résumé. 80 % connaissent l’auteur. La mise en avant sur le point de vente attire plus l’attention : 56 % y sont sensibles et 29 % se réfèrent à la présence d’un bandeau (soit + 7 % et 4 % de plus qu’en 2017).Il semble surtout que les bibliothèques soient plus prisées : 49 % des Français s’y rendent pour emprunter, contre 45 % en 2017 et plus encore chez les 15-24 ans : 70 % contre 56 % voilà deux ans. Toutefois, la possession de l’objet freine encore : 69 % des lecteurs ne vont jamais ou rarement en bibliothèque. Ils sont 72 % à dire qu’ils préfèrent lire des livres qui leur appartiennent et 37 % qui ne trouvent pas ce qu’ils cherchent.Chose plus sérieuse : 30 % des Français n’auraient pas d’établissement de prêt à proximité de chez eux, soit 8 % de plus qu’en 2017, déjà en hausse de 4 % en regard de 2015. L’esthétique compte également : 14 % estiment que les livres ne sont pas correctement présentés, 5 % de plus qu’en 2017.Enfin, si les Français lisent, c’est avant tout pour le plaisir, à 64 % – en hausse de 6 % – et pour apprendre de nouvelles choses, à 52 %. Toutefois, les hommes sont 35 % à privilégier cet apprentissage, quand 25 % des femmes parlent de plaisir avant tout. 30 % estiment qu’ils sont ainsi heureux et épanouis, soit 5 % de mieux.Chose rassurante : 84 % des Français achètent des livres pour les offrir.Et s’ils ne lisent plus, ou ont le sentiment de moins lire, c’est qu’ils manquent de temps, à 72 %, ou qu’ils préfèrent d’autres loisirs, à 63 %. Lesquels ? La musique, en premier lieu, puis les sorties entre amis, le chat ou encore la télévision – qui elle connaît une baisse de 4 points. Au final, 48 % des répondants estiment que leurs loisirs ont un impact sur la lecture – mais chez les 15-24 ans, on passe à 64 % et 58 % pour les 25-34 ans.Pour autant, tout le monde voudrait lire plus : 69 % aimeraient s’y consacrer plus régulièrement – et là encore, c’est le temps qui semble manquer. D’ailleurs, si la semaine comptait une journée supplémentaire, 26 % sortiraient avec leurs amis, en recul de 5 points, mais 17 % prendraient un livre.