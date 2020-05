Un grande étude sur les conditions de travail des traducteurs européens

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Comprendre et analyser les conditions de travail des traducteurs européens, pour mieux améliorer celles-ci : le Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL) propose aux professionnels de la traduction littéraire de participer à un sondage traduit en vingt langues, qui prendra environ 10 minutes de leur temps.« Les données nous seront d'une grande aide pour faire pression à la fois sur nos institutions nationales et européennes pour de meilleures conditions de travail, un niveau plus élevé de subventions et de bourses pour les traducteurs littéraires, et particulièrement pour plus de droits d'auteur, de prêt public et une plus grande reconnaissance culturelle », indique le CEATL.Le sondage est anonyme, mais les données pourront être exploitées par le CEATL, ainsi que l'Agence Exécutive Éducation, Audiovisuel et Culture de la Commission européenne. Par ailleurs, elles seront récupérées par les différentes associations nationales de traducteurs, notamment au sein du réseau ENLIT, l'European Network for Literary Translation, créé en 2016.Le sondage est accessible à cette adresse