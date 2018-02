Un guide juridique sur l'accès libre à internet en bibliothèque

L'association La Quadrature du Net, en partenariat avec le projet de recherche netCommons, qui œuvre pour une égalité d'accès à internet et aux technologies de la communication, publie un guide juridique pensé pour les bibliothèques qui proposent un accès libre à internet aux usagers, au sein de l'établissement. Ce guide aborde notamment les questions du blocage de certains sites et de la collecte des informations.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



« Face aux zones d'ombre (parfois entretenues par les pouvoirs publics) qui entourent nos droits, c'est à chacune et chacun d'entre nous de les comprendre et de les faire respecter », indique La Quadrature du Net, association qui défend les droits et libertés fondamentales à l'ère numérique.

Le projet de recherche européen netCommons, de son côté, produit diverses analyses en faveur du développement de réseaux communautaires de télécommunications : les deux organisations se sont penchées sur les questions que pouvaient se poser les bibliothécaires, notamment, proposant un accès libre à internet. S'il a été pensé pour eux en premier lieu, il s'adresse aussi à des magasins ou à tout autre lieu accueillant du public.

Parmi les différents points abordés :

Quels sites peuvent être bloqués ? Quelles informations peuvent être collectées au sujet des utilisateurs et utilisatrices ? Quelles informations doivent être collectées ?

Le guide juridique sur internet en libre accès et les obligations en matière de vie privée et de liberté de communication est en téléchargement gratuit à cette adresse.