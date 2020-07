Un historien abandonné par ses éditeurs pour ses propos racistes

Le 30 juin dernier, le commentateur conservateur pro Brexit Darren Grimes proposait à ses abonnés un long entretien avec avec l’historien David Starkey, spécialiste de la dynastie des Tudor. Durant les 53 min que dure la vidéo, l’ancien professeur va enchainer les dérapages et tenir à de multiples reprises des propos racistes.Après avoir décrit les manifestations Black Lives Matter comme une série d’épisodes de violence et de victimisation, Starkey va revenir sur la période de l’esclavage en des terme particulièrement choquants :« L’esclavage n’était pas un génocide sinon il n’y aurait pas autant de foutus Noirs en Afrique ou en Grande-Bretagne, n’est-ce pas ? Un nombre effarant d’entre eux ont survécu », a-t-il déclaré, avant d’affirmer que, l’abolition ayant eu lieu il y a plus d’un siècle, il s’agissait désormais d’une affaire conclue.Un clip isolant ces propos a rapidement tourné sur les réseaux sociaux, provoquant une indignation générale.

Des conséquences directes

We have terminated David Starkey’s position as Visiting Professor with immediate effect. His comments are completely unacceptable and totally go against our University and community values. — CanterburyCCUni (@CanterburyCCUni) July 3, 2020





Crédit photo : capture d'écran Youtube

Le Fitzwilliam College de l’université Cambridge et l’université Canterbury Christ Church dans le Kent ont rapidement réagi en mettant fin respectivement à la bourse d’honneur et à la chaire de professeur invité de l’historien. Le professeur Rama Thirunamachandran, vice-chancelier de l’université, s’est directement excusé auprès du personnel et des étudiants qui auraient été offensés et bouleversés par les propos « épouvantables ».C’est ensuite au tour de l’éditeur HarperCollins UK, qui avait notamment publié l’ouvrage de Starkey, Henry : Virtuous Prince, de prendre leurs distances avec l’historien : « Les opinions exprimées par David Starkey dans sa récente interview sont odieuses et nous les condamnons sans réserve », a déclaré la maison. « Notre dernier livre avec l’auteur remonte à 2010, et nous n'en publierons pas d’autres avec lui. »L’éditeur britannique Hodder & Stoughton a également affirmé qu’il ne publierait plus les œuvres du professeur : « Nous condamnons sans équivoque le racisme sous quelque forme que ce soit. Nous avons fait paraître un livre de David Starkey en 2015 en tant que projet unique pour marquer le 800e anniversaire de la Magna Carta et coïncider avec un documentaire télévisé. Nous ne diffuserons aucun autre livre de lui. »Enfin l’animateur de l’émission, Darren Grimes, a lui-même présenté ses excuses : « Je m’oppose fortement aux propos de Dr Starkey et j’aurais souhaité l’avoir repris à ce moment-là. J’apprends toujours le métier, je serai beaucoup plus attentif à genre de chose à l’avenir. »Ancien animateur de radio et de télévision, Starkey est un habitué des sorties médiatiques et n’était pas à son coup d’essai. En 2011, la BBC avait reçu près de 700 plaintes en réaction à certain de ses propos sur les émeutes au Royaume-Uni.Via la BBC