Un homme vole plus de 300 livres, pas foutu d'en tirer plus de 2400 $

Dans le comté de Floyd, en Géorgie, la police vient de sabrer le champagne avec les libraires de livres anciens de la région – chose assez rare pour être notée. Il est vrai que les deux professions n’ont guère d’opportunités pour échanger et apprendre à se comprendre.





Grâce à un voleur récemment interpellé la main dans le marque-page, c’est chose faite.

Un certain Christopher Scott Haynes, âgé de 38 ans, est accusé de vols multiples ainsi que de recel pour avoir dérobé plus de 300 livres. Ces derniers appartenaient à un médecin de la ville de Rome (dans ledit comté), et furent revendus dans une boutique, Dogwood Books, à trois reprises entre avril et mai.

Le montant du larcin et du butin ainsi récolté se chiffre à 2414 $. Ce qui fait en moyenne 8 $ par bouquin, si l’on en considère juste 300. Une manne, dont on se demande comment l’homme a pu se départir sans attirer l’attention.



