Un inédit de Tanizaki Jun’ichirô à venir : “Noir sur Blanc”, roman sombre...

Mort en juillet 1965, Tanizaki Jun’ichirô fait figure de légende — et de grand classique. Le mois prochain, les éditions Philippe Picquier publieront un inédit, traduit par Noir sur blanc — véritable roman noir. Depuis Journal d’un vieux fou, qui le fit largement découvrir, l’auteur a encore quelques surprises à réserver.







Du Tatouage, à Bruine de neige, Tanizaki Jun'ichirô (1886-1965) a revisité toutes les pièces de l’immense maison du roman, en véritable possédé de l’écriture. Si l’on a souvent eu tendance à le suivre dans la chambre des femmes et du désir sexuel, ses textes sont des machines d’observation et de construction, au service de sa passion pour les langues et les cultures, occidentale, chinoise, autant que japonaise.



Tanizaki occupe le sommet de la littérature mondiale à la recherche de l’altérité. Mizuno, un écrivain décadent, écrit un roman dans lequel le personnage de la victime est décrit sur le modèle d’une de ses connaissances, Kojima. Une faute d’inattention lui a fait écrire son vrai nom. Dans le même temps, il fait la connaissance d’une femme mystérieuse et réitère les rendez-vous galants et secrets. Quand Kojima est assassiné dans des circonstances curieusement proches de celles décrites dans le roman de Mizuno, celui-ci devient le principal suspect.

Quand les soupçons se referment sur l’écrivain, il est bien incapable de prouver son innocence... On retrouve dans ce roman inédit les secrets de fabrication des grands romans de Tanizaki : des situations équivoques et perverses où la fiction rattrape le réel, une atmosphère d’inquiétante étrangeté fondée sur le sexe et la mort.

(à paraître 3/05) Tanizaki Jun’ichirô, trad. Ryoko Sekiguchi et Patrick Honnoré — Noir sur Blanc — 9782809713114 – 19 €