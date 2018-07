Un jeu de chats explosifs fait scandale en librairie : maltraitance animale ?

Parti d’un financement participatif — qui implique tout de même un certain assentiment et un sens du second degré aussi — Exploding Kittens a fini par voir le jour. Le principe de ce jeu est simple : même concept que la roulette russe, mais avec des grenades, missiles nucléaires et autres torpilles… et des chats. Fun ? PAS-DU-TOUT !





Derek Yu, CC BY SA 2.0



Il sont près de 220 000 à avoir pris part au financement du projet, lequel collecta 8,78 millions $ — pour 10.000 $ espérés. Le principe était simple, un jeu conseillé aux plus de 7 ans avec des règles pour le moins basiques, et un fonctionnement accessible pour n’importe quel esprit chagrin, voyez plutôt :

Logiquement, au terme de la vidéo de présentation, on comprend que le prétexte du jeu n’est en rien de faire exploser des chats, ou moins encore de les maltraiter, mais plutôt de passer un bon moment à rigoler entre amis et se faire peur. En d’autres époques, et autres lieux, Exploding Kittens a d'ailleurs pu s’appeler Le Pouilleux ou Le Bombu, Barbu voire Tafferan, voire également Le mistigri.



Diable, encore un chat, ces créatures sataniques sont partout !

Pour avoir commercialisé et promu ce jeu d’Asmodée, la librairie Martin Delbert a subi les foudres de la bien-pensance. Un post d’une réelle maladresse sur Facebook (photo ci-dessous) a en effet orienté directement les commentateurs, plus pressés de donner leur avis que de s’informer sur le jeu. S’en est suivie une avalanche de réactions telles qu’on peut aisément se les figurer. Le post a fini par être supprimé





Un groupe soucieux des maltraitances animales (ce qui est louable) s’est également fendu d’un message, tout aussi passionné qu’excessivement mal renseigné (ce qui devient idiot et ridicule) :

Parce que le post d’origine promotionnel de la librairie Martin-Delbert a été effacé face à plus de 70 commentaires négatifs du jeu Exploding Kittens créé par la société Asdomée qui a eu le bon goût de choisir ce nom inadmissible pour son jeu pour faire exploser des chatons (les prochains, ce sera quoi ?

Congeler des bébés ou se faire violer, ou poser des bombes dans les lieux stratégiques, car principe de roulette russe), voici les captures d’écrans. Nous, on n’oublie pas. Surtout quand on voit tous ces chats/chiens — chatons et chiots qui vivent vraiment ces horreurs ! Notre monde est assez malade comme ça sans en plus en faire des jeux pour les mômes (à partir de 7 ans pour la version soft, 30 ans et plus pour la version trash)



En contrepartie, fort heureusement, des messages de soutien sont apparus sur la page Facebook de la librairie, qui montrent que certains ont pris le temps regarder de quoi il s’agissait avant de vociférer au scandale.



Voici la présentation qu’en fait Asmodée : effectivement, il y a tout à redouter pour l’avenir de l’humanité… si de pareils jeux subissent les foudres et la vindicte de la foule. Ironie, la librairie a pour photo de profil Lire nuit gravement à l’ignorance.



Comme on le clame sur internet, avant de pester, RTFM *. Encore faut-il savoir lire, et traduire intelligemment : Exploding Kittens ne signifie pas exploser des chatons, mais Chatons explosifs...



Ah, oui ?





* Read The Fucking Manual... ou tourne ta langue sept fois dans ta bouche avant de parler.