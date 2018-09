Un jeu vidéo en ligne dans l'univers du Seigneur des Anneaux en préparation

Peu de détails sont encore disponibles, mais la signature a bel et bien été apposée sur le contrat : l'éditeur Athlon Games s'est vu accorder une autorisation pour réaliser un jeu vidéo en ligne dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Inspiré de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, ce MMORPG se déroulera des années avant l'action des trois livres déjà adaptés au cinéma.

Middle-Earth: Shadow of War, dernier jeu vidéo en date dans l'univers de l'œuvre de Tolkien



Dans un communiqué, Athlon Games annonce qu'il développera et éditera le jeu vidéo tiré de l'univers du Seigneur des Anneaux, après un accord signé avec Middle-earth Enterprises, qui gère les droits liés au Seigneur des Anneaux et à Bilbo le Hobbit. Seulement, l'action du jeu se déroulera « des années avant les événements du Seigneur des Anneaux ».

Autrement dit, le scénario du jeu sera directement écrit pour ce dernier, comme les deux derniers jeux inspirés de l'œuvre de Tolkien, Shadow of Mordor et Shadow of War. Toutefois, Athlon Games promet « des lieux, des personnages et des créatures jamais vus par les fans de l'univers de Tolkien ». Le jeu sera disponible pour PC et consoles, et restera en ligne pendant plusieurs années, promet le développeur et éditeur.

Athlon est à l'origine de Warframe, jeu de tir à la troisième personne en ligne présenté sous un modèle économique free-to-play, qui permet de jouer gratuitement, mais aussi d'améliorer ses personnages et compétences plus rapidement en dépensant de l'argent réel. Difficile de dire si ce modèle sera privilégié pour le futur jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux.

Rappelons qu'une série Seigneur des Anneaux doit également voir le jour prochainement, sur Amazon : là aussi, les scénaristes ont décidé de ne pas toucher à la trilogie originale et à Bilbo le Hobbit, déjà adaptés au cinéma, pour se concentrer sur d'autres événements et personnages.