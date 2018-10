Un jeu vidéo Harry Potter serait en préparation

Malgré la fin des aventures littéraires de Harry Potter, l'univers créé par J.K. Rowling n'est jamais à court de nouveaux contenus. Pour preuve, tandis que la saga Les Animaux fantastiques se poursuit au cinéma, c'est la rumeur d'un jeu vidéo Harry Potter de grande ampleur qui resurgit. Avec quelques images préparatoires qui fascinent déjà...

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Quelques images ont suffi à enflammer l'imagination des fans : alors que les seuls jeux vidéo officiellement annoncés dans l'univers Harry Potter sont réservés aux smartphones, un utilisateur, sur Reddit, a partagé quelques secondes de gameplay. Autrement dit, les images d'un jeu en développement, qui montrent plusieurs décors, dont Poudlard, mais aussi la possibilité de créer et personnaliser son sorcier.

Le tout se déroule bien dans l'univers d'Harry Potter, mais miserait donc sur un univers étendu, un peu semblable à celui déployé pour les films Les Animaux fantastiques. Il sera possible de choisir sa maison à Poudlard, et de devenir un gentil ou un méchant sorcier, le tout au XIXe siècle... Le joueur serait accompagné par un certain Elezar Fig.

Le jeu serait développé par Rocksteady, ce qui annonce de bonnes choses : avec la licence Batman entre les mains, le studio avait fait des merveilles. Depuis la mise en ligne de la vidéo sur YouTube, Warner Bros Entertainment Interactive l'a interdite pour des raisons de droits, ce qui ne fait que confirmer l'authenticité des images mises en ligne...

Le développement d'un jeu type RPG à la troisième personne, a priori destiné aux consoles et PC, serait après tout assez logique : outre les films Les Animaux fantastiques, l'exploitation des œuvres de Rowling se poursuit du côté du multimédia. Il y a quelques mois, une filiale de Pottermore, qui gère les droits de Rowling, avait même été créée à cet effet, Portkey Games.