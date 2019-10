Un jeu video où la créature de Frankenstein est entre nos mains

Dans un voyage mélancolique rappelant les peintures romantiques du XIXe siècle, The Wanderer : Frankenstein’s creature propose au joueur d’écrire sa propre version du célèbre roman. Il incarne la « Créature », un être sensible et naïf, sans mémoire et sans passé. En découvrant le monde à la recherche de son créateur, il explore ses émotions et écrit les premières pages de son histoire. Ses expériences — brutales, tragiques ou joyeuses — et ses choix rapprochent le joueur de la vérité. À mille lieues des contes d’épouvante, un périple tout en sensibilité dans un monde parfois splendide, parfois menaçant.

Disponible dès aujourd’hui sur PC et MAC au prix de 14,99 €, The Wanderer : Frankenstein’s creature invite le joueur à se mettre dans la peau de la créature et à en réécrire son histoire. Entre recherche de ses origines et mise en confrontation avec la nature, le jeu se construit à la manière d’une quête identitaire. Ce, avec des paysages d’un graphisme digne des tableaux romantiques du XIXe siècle.De nombreuses énigmes à choix multiples seront tout au long du parcours proposées au joueur, et permettront à son avatar d’accroître sa connaissance du monde. Le jeu offre la possibilité de plusieurs fins possibles, et engage le joueur à faire appel à sa propre sensibilité.Présentation :The Wanderer : Frankenstein’s creature sera disponible dès novembre 2019 sur mobile et tablette, et en 2020 sur Nintendo Switch.Thibaut de CordayThomas SandmeierCharles BouryAlex Burnett