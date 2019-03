Un jeu vidéo racontera Le Seigneur des Anneaux par les yeux de Gollum

Cette nouvelle aventure vidéoludique basée dans le monde du Seigneur des Anneaux a bien entendu été validée par Middle Earth Enterprises, qui gère l’œuvre de J.R.R. Tolkien : le studio de développement allemand Daedalic Entertainment ( Les Piliers de la Terre , d’après Ken Follett, en 2017) a été chargé de mener le projet. La fidélité aux livres de Tolkien a été mise en avant à l’occasion de l’annonce du jeu, même si de nouveaux événements seront révélés grâce à ce point de vue inédit.Aucun lien n’existe donc entre la série développée par Amazon Studios et ce jeu Le Seigneur des Anneaux, si ce n’est l’univers commun, celui de la Terre du Milieu créée par Tolkien.Pour le moment, peu de détails ont été révélés sur le jeu, prévu pour 2021 : Daedalic Entertainment est plutôt réputé pour ses jeux en « point 'n’ click », où les actions sont déclenchées après une interaction effectuée par le joueur avec un élément du décor ou un personnage, mais The Lord of the Rings : Gollum devrait être un jeu d’action-aventure.« Dans Gollum, les joueurs assumeront le rôle d’un des personnages les plus emblématiques de la Terre du Milieu. Nous racontons l'histoire de Gollum sous un angle jamais vu auparavant, quelque soit la narration, tout en restant fidèles aux livres légendaires de J.R.R. Tolkien », a déclaré Carsten Fichtelmann, PDG et cofondatrice du studio Daedalic.Les joueurs pourront donc incarner Gollum, et le récit du jeu reviendrait, a priori, sur les origines du personnage et son existence en tant que Sméagol.Le jeu devrait être disponible sur PC et sur les consoles en circulation d'ici 2021.via Den of Geek