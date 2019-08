Un libraire aménage des bibliothèques dans des maisons de retraite

Tarquin Binary — CC BY-SA 2.5

La collaboration entre Foyles et Elysian Residences offrira aux résidents différents services. Ils auront notamment accès à une collection de livres, à un service de commande d’ouvrages en langues étrangères et d’enregistrements de musique classique ou jazz et de DVD.Foyles livrera, au besoin, les nouveautés directement aux pensionnaires. Des conférences littéraires seront également au programme, autour des ouvrages de Nigella Lawson, Andrew Marr et Kate Adie.Le projet devrait voir le jour en fin 2019 dans la résidence Landsby à Stanmore, qui compte 101 appartements sur six étages. Gavin Stein, le directeur général d’Elysian Residences, a déclaré : « Les bibliothèques sont la pierre angulaire d’une communauté dynamique, offrant aux visiteurs un lieu de détente, d’apprentissage et de découverte. »Il ajoute : « Nous voulions offrir à nos résidents un environnement de lecture relaxant avec des livres et d’autres publications de haute qualité, et c’est pourquoi Elysian Residences a choisi de s’associer à un libraire de renom, Foyles, pour s’assurer que nos bibliothèques fournissent une ressource unique et précieuse. »Le directeur général de Foyles, Stephen Clarke, a également indiqué : « Nous sommes heureux d’annoncer ce nouveau partenariat avec Elysian Residences ; nous pouvons nous appuyer sur notre expertise collective en matière de vente de livres et sur la richesse de notre gamme pour mettre en place une offre bibliothèque qui stimule, informe et réjouit, dans un cadre exceptionnel. »Il poursuit : « C’est une entreprise nouvelle et passionnante pour nous, et nous sommes impatients d’offrir aux résidents d'Elysian un service de même qualité que celui prodigué dans chacune de nos librairies. »Foyles espère par la suite développer des projets similaires avec de nouveaux partenaires.Via The Bookseller