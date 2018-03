Un libraire australien cambriolé : aucun livre n'a été blessé

Quand la réalité dépasse la fiction, c’est la librairie indépendante australienne Readings Carlton à Melbourne qui en a fait les frais. À l’image des meilleurs scénarios de gentlemen cambrioleurs, la boutique s’est vu dérober un coffre contenant plus de 10.000 $ (l’équivalent de plus de 8000 €) il y presque deux semaines.



(photo d'illustration, Pat M2007, CC BY NC ND)

(photo d'illustration, Pat M2007, CC BY NC ND)

Le gérant de la librairie, Mark Rubbo, rapporte à The Age que le vol aurait pris à peine six minutes, les cambrioleurs se seraient introduit dans les lieux en brisant la vitrine donnant sur Tyne Street dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 février dernier. Ils ont ensuite dû briser une seconde vitre pour accéder à l’un des bureaux se situant à l’étage et où était conservé le coffre tant convoité. Ce dernier renfermait les recettes en espèces du week-end, qui, selon Rubbo, étaient bien moindres qu’elles ne l’auraient été les années précédentes avec la généralisation du paiement par carte et du paiement sans contact. À cause du manque de luminosité, le vol s’étant déroulé de nuit, les enregistrements des caméras de surveillance n’ont pas pu fournir d’image permettant à la police de Victoria d’identifier des suspects ou d’avancer dans l’enquête. L’acte criminel a cependant incité la librairie indépendante à faire une petite mise à niveau en termes de sécurité. « Nous avons déjà appliqué des mesures de sécurité supplémentaire qui rendront la tâche bien plus ardue aux potentiels cambrioleurs qui tenterait de s’introduire à nouveau dans la boutique », ajoutait Rubbo. Le directeur général de la librairie se réjouit malgré tout que l’effraction ait eu lieu hors des horaires d’ouverture, ainsi « personne n’a été blessé, ou n’est entré en confrontation directe avec les coupables ».





Il met également en garde ses pairs, « je suis certain que cela est arrivé à d’autres libraires, je conseillerais à tout le monde de vérifier et d’adapter leur système de sécurité ainsi que leurs méthodes d’encaissement et de stockage des espèces afin de minimiser les risques ».