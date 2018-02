Un libraire de Nice dénonce les conditions imposées par l'édition et la distribution

Ce 31 janvier, la librairie Quartier latin de Nice a fermé ses portes. Après 80 années d’existence – d’abord baptisée Librairie générale des écoles –, c’est une figure historique niçoise qui tourne la page. La librairie-papeterie généraliste ferme donc, pour cause de départ à la retraite. Mais pas que, loin de là...







Patrice Balmoutier, gérant de l’établissement, a très sobrement confirmé l’information de cette fermeture, mi-janvier. Et dans la foulée d’un post sur Facebook, il en détaille les raisons. Elles ne sont pas bien difficiles à deviner : le commerce du livre est fragile, et ne fait plus rêver.

D’abord, les banques suivent de moins en moins pour les reprises – c’est le cas pour Quartier latin, qui n’a pas voulu « défendre la position jusqu’à ce que mort s’ensuive ». En dépit d’un repreneur qualifié, aucun financement privé n’a pu être obtenu... L’autre point, c’est le loyer, éternel questionnement.

« [Q]uand un bailleur, qui est lui-même une institution sociale (un EHPAD, une Fondation !) trouve absolument normal de doubler le loyer sans vouloir autoriser la moindre extension d’activité, c’est le bal des hypocrites », s’exaspère le libraire.

Bien entendu, la concurrence menée par « le grand A, celui dont on ne doit pas dire le nom » n’aide jamais. Mais le libraire, honnêtement, ne jette que la pierre de « l’incivisme fiscal ».

Mais les véritables raisons de la fermeture – et des difficultés économiques – résident dans ce « dont pudiquement toute la profession se dispense de parler : les éditeurs/distributeurs ». Désignant avec une colère « ces Messieurs de Saint Germain », le libraire explique les relations commerciales : ces partenaires « accordent royalement un dixième de la marge que prennent les opticiens ou vendeurs de fringues », annonce le libraire, dépité.



La question des marges est toujours au cœur des négociations – celle des libraires est parmi les plus faibles de l’ensemble du commerce. Et dans le même temps, « nous sommes menottés par le grand Jack Lang, que les salaires dans notre profession sont, par obligation, les plus bas de toutes les branches du commerce ».



Selon les données communiquées par la FILL, la rentabilité de la librairie reste autour de 1,35 %, faible, donc, quand la moyenne du commerce au détail se situe entre 3 % et 17 %. Le Syndicat de la librairie française a réussi, de son côté, à instaurer une remise minimale de 36 % que certains diffuseurs ont accepté.



L’instauration d’un prix unique du livre par l’ancien ministre de la Culture n’est en effet pas toujours très appréciée dans l’interprofession. Si les livres sont vendus tous au même prix, partout en France, empêchant toute forme de concurrence sur le tarif, les libraires se jugent parfois entravés par cette législation dans leur relation à la clientèle et leur animation commerciale.

Bref, un coup de gueule en bonne et due forme, qui ne regrettera pas « des salaires pour lesquels aucun de vous, chers amis clients, n’accepterait de faire ce boulot même si vous vous échinez à nous expliquer, chers innocents, que c’est le plus beau métier du monde ».

Fin de partie.