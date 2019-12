Un libraire joue la transparence et découvre “des clients formidables”

merci, on vous aime - pixabay licence





Il suffit parfois de peu, pour mesurer l’engagement de ses clients. LaLibrairie.com s’est retrouvée débordée par les demandes en ce mois de décembre. Quelques lecteurs mécontents ont fait remonter sur les réseaux leurs récriminations, poussant l’entreprise à une communication inhabituelle.« Nous avons décidé de jouer la transparence : la réalité est que nous sommes une PME, avec une très forte croissance en 2019 de 226 %. Mais il faut le reconnaître : nous avons été pris de court par les commandes », indique Renny Aupetit, cofondateur de LaLibrairie.com. Or, si sur le mois de décembre, les libraires physiques ont souffert, le géant américain, lui, a amplement profité des grèves pour augmenter son résultat sur les ventes de livres Avec 1,7 million de chiffre d’affaires, la plateforme ne joue évidemment pas dans la même cour qu’Amazon. Et un afflux durant le mois de décembre a provoqué des délais dans le traitement des commandes. « Le plus simple était alors de présenter des excuses sincères. »La réaction des abonnés et clients est immédiate : « Nous avons été étonnés de voir des messages qui demandaient comment nous aider, ou d’autres qui se voulaient rassurants. » Les internautes, probablement habitués à Amazon qui incarne une autre grande muette, font preuve d’indulgence, saluant le libraire en ligne pour son comportement éthique.« Un petit opérateur qui reconnaît ses faiblesses, c’est le contraire qu’une super-structure qui ne vit que sur ses performances. En fait, même si on s’en doutait, nos clients sont formidables », poursuit Renny Aupetit.« Nous avons assisté à un sursaut citoyen de la part de personnes qui se révèlent militants, écocitoyens, utilisateurs d’AMAP, et ne se rendent pas sur un simple site marchand. Nous nous positionnons depuis 10 ans en anti-Amazon, et voyons aujourd’hui que nous sommes une alternative qui n’est pas choisie par hasard. Ils viennent et trouvent autre chose. »