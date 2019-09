Un libraire réfugié à Taiwan collecte 90 000 euros pour son magasin

Recherché pour « ses ventes de livres illégales », car critiques du gouvernement communiste, Lam Wing-kee, d’abord implanté à Hong Kong, avait trouvé refuge à Taiwan en avril dernier suite à l’annonce d'un projet d’extradition vers la Chine. Âgé de 64 ans, il a récemment fait un appel aux dons pour ouvrir une librairie : le financement participatif a réuni plus de 90.000 € en une journée.

Lam Wing-kee, en 2016 (湯惠芸, domaine public)

Lam Wing-kee était le propriétaire de la librairie Causeway Bay à Hong Kong, connue pour sa vente d’œuvres jugées « critiques » par le gouvernement communiste chinois. Enlevé en 2015 avec quatre autres libraires, il avait dénoncé les pratiques du régime à son retour, huit mois plus tard.En avril dernier, suite au projet amorcé d’extradition de Hong Kong vers la Chine, Lam Wing-kee, décide de s’installer à Taiwan et d’ouvrir une nouvelle librairie. « Je vais profiter de l’air de la liberté », avait-il déclaré Le 6 septembre dernier, le libraire a lancé une campagne de crowdfunding sur Internet et les dons ont dépassé ses espérances. Plus de 1600 personnes ont participé et la cagnotte a grimpé jusqu’à 3,11 millions de nouveaux dollars de Taïwan (soit près de 90.500 €), dépassant ainsi son objectif de 2,80 millions de TWD (80.000 €), et ce, en une seule journée.