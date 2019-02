Un lieu à Brooklyn pour favoriser l'échange entre les écrivains et leur lectorat

Nouvelle façade du Center for Fiction, à Brooklyn (via Instagram)





Un bâtiment moderne et équipé



Se réunir grâce à la fiction (et pas seulement littéraire)

Le Center for Fiction rouvrira ses portes au centre-ville de Brooklyn dans un nouveau bâtiment de trois étages, comprenant un magasin de livres, une salle de lecture et de rédaction, ainsi qu'un auditorium de 150 places, doté d'un mur vidéo LCD. L'institution littéraire à but non lucratif, fondée en 1820 sous le nom de Mercantile Library Center for Fiction, a vendu sa maison au centre-ville de Manhattan en 2017, ce qui a contribué à financer son déménagement à Brooklyn.Il stockera environ 3000 titres couvrant fictions, littératures étrangères ou des biographies. Il sera possible de faire des achats de stylos, de cahiers et de cartes. La librairie ouvre sur un café voisin, celui de Ben Rybeck, ancien directeur de la librairie Brazos à Houston, au Texas, qui a déménagé à Brooklyn pour gérer son magasin.L'adhésion au centre coûte 150 $ par an et donne accès à ses installations, à des ateliers et des lectures. « En cette ère numérique, nous encourageons les interactions physiques », a déclaré Noreen Tomassi, la directrice exécutive. « Nous voulons que les gens se rassemblent dans un espace où ils peuvent lire, emprunter, acheter des livres et rencontrer des écrivains. »« Nous voulions créer un espace similaire à ce que vous pourriez trouver en Europe, comme la Casa delle Letterature de Rome ou le Literaturhaus Berlin. Nous voulons offrir un guichet unique aux lecteurs et aux écrivains », a ajouté Mme Tomassi.Elle s'attend à ce que les nombreuses maisons d'édition indépendantes de Brooklyn à proximité, ainsi que d'autres institutions culturelles comme la Brooklyn Academy of Music et le Mark Morris Dance Group, feront du centre une destination attrayante pour les habitants des alentours. À Midtown (Manhattan), le lieu comptait 650 membres inscrits, un nombre qui pourrait être aisément supérieur à Brooklyn, selon sa directrice.L'ensemble des événements proposés couvrira un large éventail de sujets littéraires et non littéraires. En effet, le Center for Fiction s'intéresse à la fiction dans toutes ses formes de narration que ce soit sur les écrans, les jeux ou encore les récits oraux. Le site Web est encore en cours de développement. Une fois l’effectif complet, le Centre comptera 18 employés.La cérémonie d'ouverture du centre, d'ores et déjà complète, aura lieu ce 19 février 2019.via Melville House