“Un livre a le même prix partout” : les libraires défendent le prix unique

Librairie l'Acacia (Paris) - ActuaLitté CC BY SA 2.0

Librairie l'Acacia (Paris) - ActuaLitté CC BY SA 2.0









L'occasion qui fait le larron









C’est l’un des axes majeurs des Rencontres nationales de la librairie qui s’ouvrent ce 30 juin à Marseille. En effet, à l’initiative du Syndicat de la librairie française qui les organise, est initiée une campagne de communication pour rappeler l’existence d’un prix unique.« Acquis pour les professionnels du livre mais pas pour le grand public, il est nécessaire de rappeler que le livre a un prix unique partout et n’est pas moins cher sur Amazon qui brouille le message avec une proposition de livres d’occasion, d’autoédition, d’abonnements numériques... », indique le dossier de presse des RNL19.Bien, évidemment, la présentation est une fois encore un peu ramassée : Amazon n’est pas le seul acteur à proposer de l’autopublication (et non autoédition, terme toujours employé à mauvais escient) de même que l’Américain n’a pas le monopole des abonnements numériques. D’autres sociétés, y compris françaises, en proposent un modèle, pour le livre et même la bande dessinée.« Tous les modes de création ou de diffusion de livres poussés par Amazon échappent, de fait ou de droit, au prix unique du livre, l’occasion, le livre audio, les abonnements numériques et l’autoédition. Ce n’est pas un hasard et cela devrait nous faire réagir, professionnels comme politiques et parlementaires », expliquait-il à l’AFP, voilà peu.L’un de ces volets de concurrence comme le souligne le président du SLF s’exerce en effet dans la vente d’occasion, où les cybermarchands ont méticuleusement pris le temps de brouiller les messages — et Amazon n’est pas le seul à blâmer dans ce cas, pour une fois. En 2017, une charte de bonne conduite était signée entre différents opérateurs, pour garantir un respect global du prix unique.En présentant un ouvrage « comme neuf » vendu à un prix inférieur à celui fixé par l’éditeur s’installe une trahison de la législation — et le consommateur ne saurait plus vraiment ce qu’il achète, plaidait alors le SLF. Sauf que ce comme neuf dissimule en réalité un livre vendu d’occasion qui se cache un peu. Une distorsion de vocabulaire, qui permet de créer la confusion.Et le Médiateur du livre, qui a été saisi pour introduire une modification dans la loi de 1981, avec une proposition contraignant Amazon à respecter le prix unique, n’aurait toujours pas donné suite. Et de toute manière, les choses ne sont pas aussi simples : croire que le consommateur ne sait pas ce qu’il achète n’est pas vraiment rendre honneur à son intelligence. Quand il veut faire des économies, il se donne les moyens de trouver où acheter le moins cher possible.Un éditeur jeunesse avait par ailleurs mis en exergue qu’Amazon vendait les livres que les librairies n’avaient pas à disposition — et qu’en somme, face à une certaine frilosité, c’était le vendeur en ligne qui remportait la mise. En somme, si le client ne trouve pas ou n'est pas guidé par le libraire, il se rabat sur la vente en ligne Reste que sensibiliser les internautes, lecteurs, grands ou petits, et tous ceux qui aiment la lecture et achètent des livres, au fait que les livres neufs – pas les occasions présentées comme neufs – ont le même prix sur les sites de vente, dans les librairies, les enseignes ou les supermarchés, prendra encore du temps. Pour cette raison, la campagne de communication démarrée en ce jour d'ouverture des Rencontres aura fort à faire, en se déployant dans le monde réel, autant que sur les réseaux sociaux.Régulièrement, en France, les organisations professionnelles, au niveau national ou local, tentent de rappeler l'existence du prix unique du livre, dans des messages à destination du public.