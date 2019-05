Un livre comestible pour reprendre goût à la lecture

Clément Battista et Zinn Zahi (DR)

Sam et le livrier, c’est le titre de l’ouvrage, sera destiné avant tout aux enfants. Il racontera comment un petit garçon du nom de Sam prendra goût à la lecture en découvrant un arbre qui produit des livres comestibles. Aucune date de sortie n’est encore annoncée, les deux jeunes hommes sont encore dans la phase de lancement du projet et cherchent à trouver les fonds nécessaires, via une cagnotte sur le site de financement participatif leetchi – ils espèrent ainsi récolter 4000 euros.Les deux auteurs, Clément Battista et Zinn Zahi, respectivement 19 et 23 ans, cherchent à décrocher leur BPJEPS (Brevet Profesionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) en vue de devenir animateurs en Ehpad. Il ne s’agit pas de leur première collaboration, puisque Clément Battista a déjà publié une autobiographie qui avait été illustrée par Zinn Zahi.Quant au livre en lui-même, il sera donc entièrement comestible, fait à base de feuilles d’azyme, de feuilles de riz et de papier sucre. L’impression des 25 pages sera réalisée sur une imprimante alimentaire, pour un total de 12 illustrations. C'est d'ailleurs cette imprimante qui représente l'un des principaux postes de dépense, entre 300 et 500 euros selon leurs estimations.Les deux jeunes hommes ne sont pas les premiers à se lancer dans le livre comestible. En 2017, nous vous parlions du projet de l’artiste Marie Sochor , qui, lors de ses performances, proposait à son public de manger des pages faites à base de papier azyme et d’encre alimentaire.