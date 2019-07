Un livre de coloriage autour de Frank Zappa, en novembre

< >

Pour Fantoons, The Frank Zappa Coloring Book sera une petite perle rare, pour les adultes nostalgeeks et les fans de toute heure. The Hollywood reporter qui en reproduit quelques pages donne un aperçu savoureux – avec une couverture où le musicien apparaît cigarette à la bouche, plus étonnant encore.Les illustrations mettent en scène le multi-instrumentiste, avec une dimension flower power non négligeable. Dans une déclaration, David Calcano, directeur artistique, qui a produit les 72 pages à colorier assure : « Il n’y aura jamais personne comme Frank Zappa. Il a imposé son propre genre avec un pur génie. »Arrivé dans les années 60 sur scène, Zappa fut rapidement associé à la contre-culture — bien qu’il eut toujours une vision assez noire de l’usage de drogues à titre récréatif. Parti d’une petite ville du désert de Mojave, pour arriver à Los Angeles, il se fait connaître avec le groupe The Mothers of Invention.Après avoir enregistré des dizaines d’albums, il fit un carton absolu en 1982 avec Valley Girl, single enregistré avec sa fille, alors adolescente, Moon Zappa. C’est d’ailleurs ce titre qui a inspiré la réalisation de l’album à colorier, The Official Valley Girl Coloring Book, réalisé par la fille, pour son père.Le fils, Ahmet Zappa, musicien et acteur, s’est lui-même déclaré impressionné par le résultat. « Tout ce projet me fait immensément sourire. Je crains que les personnes qui n’aiment pas les livres à colorier soient des gens morts intérieurement. »Zappa est décédé en 1993, à son domicile de Laurel Canyon, d’un cancer de la prostate.Sortie officielle, ce 5 novembre…