Un livre détruit avant même sa sortie, pour une citation “de merde“

La spécialiste australienne des réseaux sociaux, Roxy Jacenko, vient de vivre un moment de grande solitude. Son dernier ouvrage est parti au pilon avant même que d’être publié. En cause, des erreurs éditoriales qui ont contraint l’éditeur Allen & Unwin à faire disparaître les stocks.







Little Black Book of Tips & Tricks, signé par Roxy Jacenko avait en effet été imprimé avec une citation attribuée à l’animatrice de radio Jackie O. Et à propos du livre, elle raconte : « Ne manque jamais de décevoir... ce livre est une lecture facile, intéressante, dont un grand nombre de professionnels (et pas simplement dans les relations presse) pourrait apprendre quelque chose. »Sauf que, dans les faits, problème : Jacenko, informée de la citation, et de la décision de ses éditeurs de réduire en miettes les exemplaires imprimés, explique : « C’est pourri, mais Jackie est une amie... elle voulait certainement dire : “Roxy ne manque jamais de tenir ses promesses.”. »En effet, une petite erreur de compréhension ou une réelle incompréhension ? Possiblement une erreur syntaxique ou grammaticale qui fait alors pencher la citation promotionnelle du côté obscur de la force marketing...Le livre, écrit en seulement six semaines, se présente comme un guide pour mieux appréhender les réseaux sociaux et la construction de sa marque sur internet. Et promet de fournir tous les secrets pour générer un buzz monstre sur les médias sociaux.Là, pour le coup, c’est une fois encore carton plein pour l’intéressée...via Guardian