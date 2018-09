Un livre jeunesse de 1987 au coeur d'une polémique sur la sexualité à l'école

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans une vidéo publiée sur Snapchat puis Facebook, et à présent supprimée, la maman s'indignait de la présence de l'ouvrage dans le sac de son fils, scolarisé en CE2. Des captures d'écran de sa vidéo, montrant une illustration évoquant l'acte sexuel, ont rapidement essaimé sur les réseaux.

Ces partages s'accompagnaient de commentaires visant tour à tour l'Éducation nationale, le ministre Jean-Michel Blanquer ou encore Emmanuel Macron et son épouse, les accusant de pervertir la jeunesse.Comme l'explique le site Hoaxbuster , qui s'applique à décrypter les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, Venir au monde a été publié pour la première fois en 1987 au Québec, puis diffusé en France à partir de 1994, recommandé pour les enfants à partir de 3 ans, mais signalé accessible dès 7 ans par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur québécois. Depuis longtemps épuisé, il ne fait nullement partie des programmes scolaires, et ne figure pas dans la liste des ouvrages recommandés par l'Éducation nationale.Le nom de l'établissement scolaire où le livre a été trouvé par l'enfant n'étant pas précisé, difficile de savoir exactement d'où il provient et, surtout, ce qu'il faisait encore au sein des collections, 30 ans après sa première publication.