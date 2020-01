Un livre jeunesse en tête de 125 ans de prêts des bibliothèques de New York

NYPL (photo d'illustration, John Saeyong Ra, domaine public)

La carte spéciale 125 ans de la NYPL (Jonathan Blanc / NYPL)



Sans plus attendre, pour commencer, ce classement très particulier :The Snowy Day d'Ezra Jack Keats : 485.583 emprunts (publié en France chez Circonflexe, indisponible)The Cat in the Hat du Dr. Seuss : 469.650 emprunts (Le chat chapeauté, Le Nouvel Attila, trad. Stephen Carrière)1984 de George Orwell : 441.770 emprunts (disponible chez Gallimard, nouvelle trad. Josée Kamoun)Where The Wild Things Are de Maurice Sendak : 436.016 emprunts ((Max et les Maximonstres, école des loisirs, trad. Bernard Noel)To Kill A Mockingbird de Harper Lee : 422.912 emprunts (Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Livre de Poche, trad. Isabelle Stoïanov)Charlotte’s Web d'E.B. White : 337.948 emprunts (La toile de Charlotte, école des loisirs, indisponible )Fahrenheit 451 de Ray Bradbury : 316.404 emprunts ( Folio SF, trad. Jacques Chambon, Henri Robillot)How To Win Friends and Influence People de Dale Carnegie : 284.524 emprunts (Comment se faire des amis, Livre de Poche, trad. Didier Weyne)Harry Potter and the Sorcerer’s Stone de J.K. Rowling : 231.022 emprunts (Harry Potter à l'école des sorciers, Gallimard Jeunesse, trad. Jean-François Ménard)The Very Hungry Caterpillar d'Eric Carle : 189.550 emprunts (La chenille qui fait des trous, Mijade, trad. Laurence Bourguignon)The Snowy Day d'Ezra Jack Keats est bel et bien le livre le plus emprunté par les usagers du réseau des bibliothèques de la ville de New York, depuis sa création en 1895.Plusieurs paramètres ont été pris en compte pour aboutir à ce classement qui reflète pratiquement la réalité, promet le réseau de bibliothèques, notamment la date d'entrée dans le catalogue, la disponibilité dans différents formats ou encore la popularité des titres. Il est évident que d'autres ont favorisé certains livres : par exemple, un livre plus court aura tendance à revenir plus rapidement dans les collections, et ainsi à être de nouveau emprunté. Les ouvrages étudiés dans un cadre scolaire ont aussi un avantage...Le communiqué diffusé par l'institution relate l'histoire malheureuse d'un des titres en lice, Goodnight Moon de Margaret Wise Brown (Bonsoir, lune, illustré par Clement Hurd, L'école des loisirs, 1981), qui, publié en 1947, n'entra dans les collections qu'en 1972. Parce que la responsable de la section jeunesse n'aimait pas cet autre classique de la littérature jeunesse...On remarque bien sûr que le classement, au passage, offre une très large place aux ouvrages destinés à la jeunesse, avec 6 places, si l'on inclut Harry Potter à l'école des sorciers. Pour le reste, des classiques modernes, et un manuel de développement personnel, Comment se faire des amis...Pour rendre hommage à The Snowy Day d'Ezra Jack Keats, dont la traduction chez Circonflexe de 1999 est indisponible, la NYPL a édité une carte d'usager exceptionnelle, aux couleurs de l'ouvrage.