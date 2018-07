“Un livre pour l'été” : Mollat installe sa librairie sur Europe 1

Tout l’été, Europe 1 fait la part belle à la culture avec de nouveaux rendez-vous et s’associe à la première librairie indépendante de France pour une chronique quotidienne consacrée à la littérature.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Europe 1 est fière d’être partenaire de la Librairie Mollat pour proposer chaque jour, à partir du 9 juillet, Un livre pour l’été.



À 6 h 55 dans Europe Matin et à 19 h 20 dans Europe Soir, Stéphane Place, correspondant de la station dans le sud-ouest, donne la parole aux libraires du mythique établissement bordelais pour faire découvrir aux auditeurs un essai, un polar ou encore un roman.



De Franck Thilliez à Marion Montaigne, en passant par Christophe Molmy et Pierre Sautreuil, ils recueillent les confidences des auteurs sur les ondes d’Europe 1.



« Nous sommes très heureux de ce partenariat inédit. Plus qu’une librairie, Mollat est un véritable lieu d’échange et un nouveau média qui permet à ses libraires de transmettre leur passion et leur expertise grâce à un studio quasi professionnel. C’est cette démarche globale qui a séduit Europe 1, la proximité et le partage constituant l’identité de la station », indique Laurent Guimier, vice-président directeur général d’Europe 1, Virgin Radio et RFM.



Denis Mollat, directeur de la Librairie Mollat de Bordeaux souligne pour sa part : « Cette collaboration, qui met en avant les contenus extrêmement qualitatifs défendus par nos libraires, allait forcément de pair avec Europe 1, média particulièrement sensible au livre et à sa promotion. Ces coups de cœur sont donc le reflet des liens étroits tissés entre nos deux maisons. »